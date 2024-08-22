انطلاق الدوري الألماني.. مواجهات نارية تفتتح الموسم الجديد

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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ينطلق الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" غدًا الجمعة، وسط ترقب كبير من عشاق اللعبة في ألمانيا وحول العالم.

تبدأ المرحلة الأولى بمباريات مثيرة من المنتظر أن تضع الفرق على طريق المنافسة المبكرة.

الجمعة 23 أغسطس.. قمة مبكرة بين مونشنغلادباخ وليفركوزن

تفتتح الجولة الأولى يوم الجمعة بمواجهة مرتقبة تجمع بين بوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن على ملعب "بوروسيا بارك" في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

يسعى ليفركوزن، حامل اللقب، إلى بداية قوية لتكرار سحر الموسم الماضي حين توج بلقبي الدوري والكأس دون تلقي أي هزيمة.

من جهته، يطمح مونشنغلادباخ لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب وإرسال رسالة قوية إلى منافسيه.

السبت 24 أغسطس..مواجهات ساخنة في منتصف اليوم

تشهد مباريات السبت عدة مواجهات قوية تبدأ في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 4:30 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، حيث يستضيف هوفنهايم فريق هولشتاين كيل، بينما يستقبل فرايبورغ فريق شتوتغارت.

وفي نفس التوقيت، يلعب أوغسبورغ ضد فيردر بريمن، وماينتس ضد أونيون برلين، ولايبزيغ ضد بوخوم.

وفي مباراة أخرى مهمة، يلتقي بوروسيا دورتموند مع أينتراخت فرانكفورت في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

يواجه دورتموند، الذي يسعى لاستعادة لقب الدوري، تحديًا كبيرًا من فرانكفورت الذي يطمح لبدء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

الأحد 25 أغسطس.. مواجهة كبيرة تنتظر بايرن ميونيخ

تستكمل مباريات الجولة يوم الأحد بمواجهة قوية بين فولفسبورغ وبايرن ميونيخ في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 4:30 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ويسعى بايرن ميونيخ للعودة إلى قمة الدوري بعد فقدانه اللقب لصالح ليفركوزن، وسيحاول استعراض قوته أمام فولفسبورغ في مباراة من المتوقع أن تكون مثيرة.

وفي المباراة الأخيرة للجولة، يلتقي سانت باولي مع هايدنهايم في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق بداية إيجابية في الموسم.

موسم جديد يحمل الكثير من التوقعات

تنطلق منافسات الدوري الألماني هذا الموسم وسط تطلعات كبيرة من الجماهير التي تأمل في مشاهدة مباريات مثيرة وصراع قوي على اللقب.

فهل سيستطيع باير ليفركوزن الدفاع عن لقبه؟ أم أن بايرن ميونيخ سيعود إلى القمة؟ أسئلة كثيرة ستجيب عنها الجولات المقبلة.

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