لويس إنريكي يواجه تحديًا جديدًا في حديقة الأمراء

المصدر: وكالات

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تنطلق منافسات الجولة الثانية بالدوري الفرنسي لكرة القدم بلقاء يجمع بين باريس سان جيرمان حامل اللقب ضد مونبيلييه على ملعب حديقة الأمراء، غدا الجمعة.

ويتطلع الفريق الباريسي بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في أول ظهور للفريق على ملعبه ووسط جماهيره في الموسم الجاري 2025/2024.

ويأمل إنريكي ولاعبوه في تحقيق فوز جديد بعد الانطلاق بقوة بالفوز على مضيفه لوهافر بنتيجة 1/4 في افتتاح منافسات بطولة الدوري يوم الجمعة الماضي.

وسيخوض الفريق الباريسي مواجهة مونبيلييه محروما من مهاجمه البرتغالي جونسالو راموس الذي أجرى عملية جراحية في كاحل قدمه اليمنى ستبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وفقا لبيان صادر عن النادي الباريسي.

ويعد غياب راموس ضربة قوية للمدرب لويس إنريكي خاصة أن المهاجم البرتغالي يعد ثاني هدافي الفريق في الموسم الماضي بعد كيليان مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد خلال الصيف الجاري بصفقة انتقال حر.

ولكن إنريكي لديه حلول أخرى في خط الهجوم مثل راندال كولو مواني وعثمان ديمبلي ولي كانج إن وبرادلي باركولا الذين سجلوا الأهداف الأربعة في المباراة الأولى أمام لوهافر، وبإمكانه أيضا توظيف الإسباني ماركو أسينسيو في مركز المهاجم الصريح، وهو ما لجأ إليه في عدد من المباريات بالموسم الماضي.

في الجهة الأخرى يطمع فريق مونبيلييه في نتيجة إيجابية بمعقل العملاق الباريسي خاصة بعدما تعثر الفريق في الجولة الأولى بالتعادل 1/1 على ملعبه ووسط جماهيره أمام ستراسبورج.

وتقام يوم السبت ثلاث مباريات أبرزها صدام قوي بين أولمبيك ليون ضد ضيفه موناكو، بينما سيلعب ليل ضد أنجيه، وسانت إيتيان ضد لوهافر.

ففي ملعب "جروباما" سيكون فريق ليون على موعد مع تحد وسط جماهيره بعدما خيب الآمال بخسارة ثقيلة أمام رين بثلاثية دون رد في الجولة الأولى، ولن تقبل الجماهير أو المدرب بيير ساج تعثرا جديدا ربما يعرض الفريق لهزة نفسية.

أما فريق موناكو وصيف الموسم الماضي يدخل اللقاء بأعصاب هادئة نسبيا بعدما استهل مشواره في الدوري بالفوز على سانت إيتيان بهدف الياباني تاكومي مينامينو.

ويبدو ليل الأقرب لتحقيق الفوز أمام ضيفه أنجيه الذي خسر على ملعبه بهدف في المباراة الأولى أمام لانس، بينما انطلق ليل بفوز ثمين خارج ملعبه أمام ريمس بثنائية دون رد.

وفي لقاء الجريحين يأمل سانت إيتيان الصاعد مجددا للدوري الممتاز لتجاوز خسارته في الجولة الأولى أمام موناكو، عندما يستضيف لوهافر الذي انهار برباعية أمام باريس سان جيرمان.

ويلتقي يوم الأحد فريق أولمبيك مارسيليا مع ريمس في ملعب فيلودروم، حيث يسعى مارسيليا بقيادة مديره الفني الإيطالي روبرتو دي تشيربي لاستغلال البداية القوية للفريق في الجولة الأولى عندما اكتسح مضيفه بريست ثالث الترتيب في الموسم الماضي بنتيجة 1/5.

ويرتكز مارسيليا على عناصر بارزة في صفوفه خاصة الثلاثي المنضم حديثا لصفوف الفريق هذا الموسم وهم حارس المرمى الأرجنتيني جيرونيمو رولي، والثنائي الهجومي إيلي واهي، وماسون جرينوود الذي سجل ثنائية في شباك بريست.

ويشهد هذا اليوم أيضا إقامة أربع مباريات أخرى حيث يلعب لانس مع بريست، ونانت مع أوكسير، ونيس مع تولوز، وستراسبورج مع رين.

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