أتلتيكو مدريد يقدّم غالاغير للجماهير في ملعب متروبوليتانو (صور)

المصدر: وكالات

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في حفل مبهر، قدم أتلتيكو مدريد لاعبه الجديد الدولي الإنجليزي كونور غالاغير لجمهوره في ملعب متروبوليتانو مساء الأربعاء.

وقع غالاغير على عقد مع نادي العاصمة الإسبانية يمتد حتى عام 2029 مقابل نحو 42 مليون يورو.

انضم غالاغير إلى تشيلسي وهو في سن صغيرة، وتنقل بعدها بعدة أندية، قبل أن يعود إلى البلوز مجددا عام 2022.

وشارك غالاغير مع منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة (يورو 2024)، وكان أحد أفضل لاعبي تشيلسي الموسم الماضي.

وخاض 95 مباراة مع البلوز، وأحرز 10 أهداف إجمالا.

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