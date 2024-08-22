خمسة وجوه جديدة تسطع في الدوري الألماني

المصدر: وكالات

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دانيال وايتون ينطلق موسم 2024-2025 من الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة عندما يحلّ باير ليفركوزن حامل اللقب ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ.

شكّل فوز ليفركوزن بلقبي الدوري والكأس دون تلقي أي هزيمة على الإطلاق بمثابة صدمة كبيرة لبايرن ميونيخ الذي كان يفرض هيمنة مطلقة على الكرة الألمانية والذي أصبح مرة أخرى أكبر المنفقين في ألمانيا في سعيه للعودة إلى القمة.

كما عزّز كل من بوروسيا دورتموند وصيف بطل دوري أبطال أوروبا ولايبزيغ وشتوتغارت صفوفهم.

ميكايل أوليسيه (بايرن ميونيخ)

يعد أوليسيه الصفقة الأكبر التي أبرمها عملاق الكرة الألمانية مقابل 59 مليون دولار أميركي (53 مليون يورو)، ويوفّر المهاجم الجديد السرعة على الأطراف وقدرة هائلة على تهديد المرمى.

لفت إبن الـ 22 عاما الانظار بإحرازه 10 أهداف مع ست تمريرات حاسمة في 19 مباراة مع كريستال بالاس الموسم الماضي في الدوري الإنكليزي.

كما فاز أوليسيه المولود في لندن بالميدالية الفضية مع فرنسا في أولمبياد باريس ومن المرتقب أن يتلقى قريبا دعوة من المدرب ديدييه ديشان للالتحاق بالمنتخب الأول.

وصل اوليسيه الى بايرن هذا الصيف الى جانب لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا والمدافع الياباني هيروكي إيتو.

باسكال غروس (بوروسيا دورتموند)

بدا انضمام غروس (33 عاما) غير اعتيادي بالنسبة لناد اشتهر بالتعاقد مع مواهب شابة، لكنّ لاعب وسط منتخب ألمانيا يُشكل الحلقة المفقودة في بوروسيا دورتموند هذا الموسم.

ضمّ دورتموند عددا من أبرز المواهب الشابة في صفوفه خلال الاعوام الأخيرة، لكنه افتقد للابداع والنضج في وسط الملعب.

غروس الذي يُعد لاعب وسط مع قدرات تهديفية ينضم الى دورتموند بعد سبعة أعوام في صفوف برايتون الإنكليزي، حيث اختير لموسمين كأفضل لاعب في صفوف النادي.

كذلك، فإنّ غروس هو مشجع منذ الصغر لدورتموند، وهو خاص مباراته الأولى مع "دي مانشافت" بسن الـ 32، وكان ضمن تشكيلة المدرب يوليان ناغلسمان في كأس أوروبا 2024.

لم يهدر غروس أي وقت لإظهار اندماج سريع، حيث مرّر كرتين حاسمتين في الشوط الاول من فوز دورتموند على فينيكس لوبيك 4-1 في الدور الأول من كأس ألمانيا.

أليكس غارسيا (باير ليفركوزن) لم يكتف باير ليفركوزن بالإحتفاظ باللاعبين الذين قادوه الى لقب الدوري الألماني الاول في تاريخه، بل عزّز صفوفه بالإسباني غارسيا.

كان غارسيا مايسترو وسط ملعب جيرونا في موسم 2023-2024 التاريخي الذي أنهاه بالمركز الثالث في الدوري الإسباني، ويمنح مواطنه المدرب شابي ألونسو الطمأنينة في وسط الميدان.

حمل إبن الـ 27 عاما شارة قيادة جيرونا ورغم كونه لاعب وسط مدافع، لكنه أسهم أيضا بثلاثة اهداف وست تمريرات حاسمة في 37 مباراة.

دينيز أونداف (شتوتغارت)

ومع أنّه ليس لاعبا جديدا في صفوف شتوتغارت كونه خاض الموسم الماضي معه معارا، لكنّه وقع هذا الصيف عقدا دائما مع النادي قادما من برايتون الانكليزي.

كان أونداف أحد اللاعبين الذين تألقوا تحت قيادة المدرب سيباستيان هونيس الموسم الماضي حيث تمكن شتوتغارت من احتلال مركز الوصافة متقدما على بايرن الثالث، بعدما كان يكافح للبقاء في دوري الأضواء قبل موسم.

ومع رحيل الغيني سيرهو غيراسي وفالديمار أنتون الى دورتموند والمدافع إيتو الى بايرن، سيكون وجود المهاجم أونداف مصيريا خلال موسم شتوتغارت الذي يشهد عودة الفريق الى دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى بعد غياب لـ 14 عاما.

لفت أونداف الانظار هذا الموسم بتسجيله بعد دقيقة واحدة من دخوله كبديل في مواجهة الكأس السوبر الألمانية امام ليفركوزن السبت.

وفيما خسر شتوتغارت اللقاء بركلات الترجيح، اختير أونداف رجل المباراة رغم مشاركته لـ 28 دقيقة فحسب.

أنتونيو نوسا (لايبزيغ)

يشتهر لايبزيغ يقدرته على اكتشاف المواهب المستقبلية، لذا يأمل أن يكون وصول المهاجم النروجي نوسا بمثابة تعويض عن رحيل الإسباني داني أولمو الى برشلونة.

نوسا (19 عاما) انضم الى لايبزيغ قادما من كلوب بروج البلجيكي هذا الشهر مقابل 22 مليون يورو، بعد عام واحد من فشل انتقاله الى برنتفورد الانكليزي مقابل 37 مليونا.

سجّل اللاعب خلال مباراته الاولى مع لايبزيغ في الفوز على إيسن 4-1 ضمن كأس ألمانيا.

وقال نوسا "أعلم أن داني أولمو كان لاعبا رائعا حقا في النادي. أريد أن أملأ هذه الفجوات وأن أتألق بطريقتي الخاصة".

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