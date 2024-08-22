الإيقاف المحلي يحرم الصين من خدمات جناحها الأساسي في تصفيات كأس العالم

المصدر: وكالات

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استبعد الجناح الأيسر وي شيهاو من تشكيلة الصين لمباراتين بتصفيات كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل أمام اليابان والسعودية بعد إيقافه أربع مباريات بسبب تدخل عنيف خلال مباراة بالدوري الصيني الممتاز.

وتلقى وي، الذي نافس على جائزة أفضل لاعب في الصين عام 2023، عقوبة الإيقاف بسبب تدخل عنيف من الخلف على دينج هانوين أثناء اللعب مع تشنغدو ضد ناديه السابق ووهان ثري تاونز في الدوري الصيني الممتاز الشهر الماضي.

وكان وي الغائب الوحيد البارز عن تشكيلة المدرب برانكو إيفانكوفيتش المكونة من 27 لاعبا لمباراة اليابان في سايتاما ضمن المجموعة الثالثة بالتصفيات في الخامس من سبتمبر أيلول ومباراة السعودية في داليان بعدها بخمسة أيام.

وضمت تشكيلة الكرواتي إيفانكوفيتش ثلاثة لاعبين مجنسين وهم المدافع المولود في إنجلترا تياس براونينج والمهاجم السابق لفلومينينسي آلان والجناح فرناندينيو الذي ولد ونشأ أيضا في البرازيل.

وتضم المجموعة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أيضا منتخبات أستراليا والبحرين وإندونيسيا.

وتحتاج الصين إلى إنهاء التصفيات في أول مركزين لضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية بعد 2002 على الرغم من أن الحصول على مكان بين الأربعة الأوائل قد يوفر لها وسيلة للتأهل للبطولة عبر جولتين أخريين من التصفيات.

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