الإصابة تحرم سانشيز من عودة إلى أودينيزي طال انتظارها

المصدر: ميلانو- أ ف ب

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لم ينعم المهاجم الدولي التشيلي المخضرم أليكسيس سانشيز طويلاً بعودته إلى أودينيزي الإيطالي، بعد 13 عاماً من الرحيل عنه، إذ تعرض لإصابة ستبعده لفترة عن الملاعب، وفق ما أعلن فريقه الجديد- القديم.وأفاد أودينيزي أن ابن الـ35 عاماً تعرض لإصابة عضلية في ساقه اليسرى، خلال الحصة التدريبية الأخيرة، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لعودته إلى الملاعب.

وقد يختلف وقت التعافي من هذه الإصابة اعتماداً على شدتها، لكن مدة الغياب قد تصل في أسوأ السيناريوهات حتى ستة أشهر. وسيغيب سانشيز على أقل تقدير عن مباراتي أودينيزي المقبلتين في الدوري ، إضافة إلى مباراتي تشيلي ضد الأرجنتين ، وبوليفيا في سبتمبر المقبل ضمن تصفيات مونديال 2026.

وعاد المهاجم الدولي التشيلي إلى صفوف أودينيزي هذا الصيف بعد فك ارتباطه مع إنتر بطل الدوري.ووقع سانشيز أول مرة مع أودينيزي في 2006، قبل أن يشارك معه رسمياً للمرة الأولى بعد ذلك بعامين، إثر فترات إعارة مع كولو كولو التشيلي، وريفر بلايت الأرجنتيني.

وشكل سانشيز شراكة هجومية قوية مع أيقونة أودينيزي أنتونيو دي ناتالي، قبل بيعه إلى برشلونة الإسباني في 2011، ثم تألقه أيضاً مع أرسنال الإنجليزي بعد ذلك. وتوج اللاعب بلقب الليغا مع برشلونة، ولقبي الدوري الإيطالي مع إنتر في فترتين منفصلتين، قبل العودة إلى فريقه السابق.

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