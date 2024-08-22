تشاكا يتعهد بإبقاء ليفركوزن في القمة

ت + ت - الحجم الطبيعي

حض السويسري غرانيت تشاكا، نجم باير ليفركوزن، زملاءه على المنافسة مرة أخرى على لقب الدوري الألماني لكرة القدم قبل انطلاق موسم 2025-2024، بعد التتويج التاريخي في الموسم الماضي.أثار انتقال تشاكا من أرسنال وصيف الدوري الإنجليزي إلى ليفركوزن، الذي أنهى الموسم ما قبل الماضي في المركز الخامس، الدهشة.

حيث كان المدرب الإسباني شابي ألونسو يستعد لموسمه الأول كمدرب رئيسي للفريق، لكن النادي الذي لم يسبق له أن حقق اللقب في تاريخه نجح في فعل ذلك من دون خسارة، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق ألماني سابقاً، حتى العملاق بايرن ميونيخ البطل في 11 موسماً متتالياً (من 2013 حتى 2023) و33 موسماً عموماً، مضيفاً الكأس المحلية إلى خزائنه أيضاً، إلى جانب وصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، حيث خسر للمرة الوحيدة أمام أتالانتا الإيطالي.

وقال تشاكا: إن الموسم الماضي كان مجرد البداية، وأضاف: «كنا نعلم أن الناس يتطلعون إلى هزيمتنا، سيحاولون وسيفعلون كل شيء»، وتابع اللاعب الذي خاض 51 مباراة لليفركوزن في جميع المسابقات حتى الآن «لكن لا يزال لدينا التعطش لأن نكون حيث كنا في الموسم المنصرم».

وقال ابن الـ31 عاماً: إن الانتقادات التي واجهها خلال فترة وجوده في أرسنال دفعته للتحسن.وانضم تشاكا إلى النادي الإنجليزي قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ عام 2016. ولعب 297 مباراة مع «المدفعجية»، لكنه تعرض في كثير من الأحيان لانتقادات من الجماهير بسبب تصرفاته أو انفعالاته على أرض الملعب.

ومنذ عام 2018 استلم قيادة المنتخب السويسري كما نال شارة القيادة في أرسنال بعدها بعام، إلا أنه خسر هذه الشارة بعد شهر واحد، بسبب إظهار غضبه على الجمهور.وسيكون تشاكا في الخامسة والثلاثين من عمره عندما ينتهي عقده مع ليفركوزن. ومع عين على المستقبل، بدأ لاعب الوسط دورة تدريب المدربين أثناء وجوده في أرسنال، وهو أيضاً مساعد مدرب في نادي يونيون نيتتال في الدرجة الخامسة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز