جواو فيليكس ينضم لتشلسي بعقد 7 أعوام

المصدر: لندن - أ ف ب

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انتقل المهاجم الدولي البرتغالي جواو فيليكس إلى تشلسي قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني، بعقد يمتد لسبعة أعوام، وفقاً لما أعلنه النادي الإنجليزي أمس.ونقل تشلسي عن اللاعب البرتغالي الذي سبق له اللعب مع الفريق اللندني لنصف موسم على سبيل الإعارة من أتلتيكو، قوله «أنا سعيد حقاً بالعودة إلى تشلسي وأتطلع بفارغ الصبر للبدء.

سأرى بعض الوجوه المألوفة من المرة السابقة لي هنا، وهذا أمر جميل على الدوام».وتابع «أحببت الفترة التي قضيتها هنا سابقاً، وقلت لأصدقائي وعائلتي إني أود العودة للدوري الممتاز في يوم من الأيام. أن أفعل ذلك مع تشلسي، فذلك يمنحني شعوراً رائعاً وأنا متحمس للعودة».

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ودافع البرتغالي البالغ 24 عاماً عن ألوان تشلسي في النصف الثاني من موسم 2023-2022 وخاض معه 20 مباراة بالمجمل، بينها 16 في الدوري الممتاز، قبل العودة إلى أتلتيكو مدريد الذي أعاره مجدداً لمنافسه المحلي برشلونة حيث لعب الموسم الماضي.

ولم يُكشف عن قيمة الصفقة لكن وفقاً لوسائل إعلامية متخصصة قد تصل إلى 53 مليون يورو.وحصل أتلتيكو على خدمات فيليكس في صيف عام 2019 من بنفيكا البرتغالي مقابل مبلغ قُدّر بـ126 مليون يورو، ما جعله رابع أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.وخاض الجناح الأيسر مئات المباريات مع فريق العاصمة الإسبانية، وكان عقده معه يمتد حتى عام 2029، من دون أن يصبح عنصراً لا يُمس لمدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني.

خيارات صعبة

وكما في كل صيف، يبرم تشلسي الكثير من الصفقات والعقود طويلة الأجل، وهو وضع دفع بالمدرب الجديد الإيطالي إنتسو ماريسكا إلى اتخاذ خيارات صعبة، منها عدم الاستعانة بخدمات الجناح رحيم سترلينغ الأحد الماضي في مواجهة مانشستر سيتي (خسارة 2-0) الافتتاحية للدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي أثار الدهشة.

ويأتي الإعلان عن انضمام فيليكس لتشلسي، تزامناً مع تخلي الأخير عن كونور غالاغر لصالح أتلتيكو.ويبلغ عدد اللاعبين المسجلين في كشوف نادي شرق لندن 42 لاعباً، بمن في ذلك المُعارون، وفقاً لموقعه الرسمي على الإنترنت. لكن العدد المسموح باستخدامه منهم خلال مباريات الدوري الإنكليزي هو 20 فقط.

وعلق ماريسكا على ذلك بالقول «أنا لا أعمل مع 42 لاعباً. أنا أعمل مع 21 لاعباً. بالنسبة للاعبين الآخرين، فهم يتمرنون جانباً، لا أراهم. الأمر ليس فوضوياً كما يراه الناس من الخارج. أبداً».وعلق على العقود طويلة الأمد التي يوقعها تشلسي مع اللاعبين الجدد، قائلاً: «بإمكان الإدارة أن توقع عقوداً لعشرين عاماً. ذلك ليس من شأني ولا يهمني».

وأكد الإيطالي أن سترلينغ والجناح-الظهير بن تشيلويل خارج حساباته، موضحاً: «سترلينغ وبن يتمرنان بعيداً عن الفريق الأول. أحاول وحسب أن أكون صريحاً معهما. قلت لرحيم إنه سيعاني للحصول على دقائق (لعب) هنا معنا. تشيلي (تشيلويل) سيعاني أيضاً هنا».وتابع «أنا لا أقول إن رحيم ليس لاعباً جيداً، على الإطلاق، لكن بكل بساطة أنا أُفضّل نوعاً آخر من الأجنحة».

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