رحيم سترلينغ خارج حسابات تشيلسي

المصدر: لندن - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكر تقرير إعلامي أن رحيم سترلينغ لا يتوقع المشاركة مع فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما أبلغه المدير الفني، إنزو ماريسكا، أنه لم يعد في حساباته.واستبعد سترلينغ من قائمة الفريق، التي ستواجه سيرفيت السويسري، اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي، بعد أن تم استبعاده أيضاً من المباراة التي خسرها تشيلسي بهدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد الماضي، في إطار الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ممثلو سترلينغ أصدروا بياناً قبل انطلاق المباراة، التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، يطلبون من خلاله «توضيح» مستقبل اللاعب الإنجليزي الدولي، ولكن علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن استبعاده لم يكن مفاجئاً لسترلينغ، بعدما أبلغه ماريسكا عقب نهاية المران، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي إنه أصبح خارج حساباته، وأنه ينبغي عليه تقييم خياراته.

وكان سترلينغ (29 عاماً) واحداً من أبرز الصفقات الكبرى بتشيلسي عندما انضم إليه من مانشستر سيتي مقابل 50 مليون جنيه استرليني (65 مليون دولار) في يوليو 2022، حيث وقع وقتها على عقد لمدة ثلاثة أعوام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز