الأرجنتيني مارتينيز يحرس عرين أستون فيلا حتى عام 2029

المصدر: لندن - د ب أ

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أعلن نادي أستون فيلا، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس، تمديد تعاقده مع حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز. وكتب النادي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي «يسعد أستون فيلا أن يعلن أن إيمي مارتينيز قد وقع عقداً جديداً مع الفريق».

وأضاف أستون فيلا «لقد مدد حارس المرمى الفائز بكأس العالم، المفضل لدى الجماهير، إقامته في ملعب (فيلا بارك) حتى عام 2029». كان مارتينيز قد انضم إلى أستون فيلا في سبتمبر 2020، حيث تصدى لركلة جزاء في أول مشاركة له وكان نجماً ساطعاً في موسمه الأول مع الفريق، حيث عادل الرقم القياسي للنادي كأكثر الحراس خروجاً بشباك نظيفة في مباريات الفريق خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي، بعدما حافظ على نظافة مرماه في 15 لقاء بالمسابقة.

ومنذ انضمامه لأستون فيلا، شارك مارتينيز في أكثر من 150 مباراة مع النادي وارتدى شارة قيادة الفريق في بعض الأحيان. وعلى الصعيد الدولي، تألق مارتينيز مع منتخب الأرجنتين أيضاً. فبعد انضمامه لأستون فيلا، حصل مرتين على بطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) كما توج بكأس العالم عام 2022 بقطر، حيث لعب دوراً رئيساً في فوز بلاده بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخها.

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