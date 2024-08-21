أرتيتا يقترب من تمديد عقده مع أرسنال

المصدر: وكالات

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ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن من المتوقع أن يلتزم المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بمستقبله الطويل الأمد مع فريقه أرسنال الإنجليزي قريبا .

وتبدو علاقة أرتيتا /42 عاما/ بالأمريكي ستان كرونكي، مالك النادي، والبرازيلي إيدو، المدير الرياضي لأرسنال، قوية للغاية لدرجة أن المحادثات الرسمية لا يُنظر إليها على أنها ضرورية.

وذكر الموقع الألكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس) اليوم "كانت هناك محادثات جيدة جدا، وهناك قناعة بأن النادي سيكون قوة أعظم في السنوات القادمة تحت قيادة أرتيتا".

وينتهي تعاقد أرتيتا مع أرسنال العام القادم، لكن لم يكن هناك أي اندفاع من جانبه أو من جانب النادي في تمديد التعاقد، حيث يوجد توافق تام في الرؤية، وبالتالي لا يوجد ما يدعو للإسراع في عملية المفاوضات.

وقال أرتيتا إن تمديد عقده سيحدث بطريقة "طبيعية"، مشيرا إلى أن تركيزه هو وإيدو يدور حول إعادة تقييم الفريق وضمان بداية قوية للموسم الجديد.

يذكر أن أرسنال استهل مسيرته في الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز 2 / صفر على ضيفه وولفرهامبتون يوم السبت الماضي.

ويستعد أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 2003 / 2004، لمواجهة مضيفه أستون فيلا، يوم الأحد المقبل، في المرحلة الثانية لبطولة الدوري.

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