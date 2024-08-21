نابولي يتعاقد مع المهاجم البرازيلي نيريس مقابل 31.16 مليون دولار

المصدر: وكالات

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أعلن نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء التعاقد مع الجناح البرازيلي ديفيد نيريس من بنفيكا البرتغالي بعقد دائم.

وقال النادي البرتغالي في بيان إن قيمة الصفقة 28 مليون يورو (31.16 مليون دولار) وقد تصل مع المكافآت إلى 30 مليون يورو (33.4 مليون دولار).

وبدأ اللاعب البالغ عمره 27 عاما، والذي خاض ثماني مباريات دولية، مسيرته في ساو باولو البرازيلي قبل أن ينضم إلى أياكس أمستردام وشاختار دونيتسك.

وانتقل نيريس إلى بنفيكا في 2022 وفاز بدوري الدرجة الأولى البرتغالي في موسمه الأول وسجل 17 هدفا في 83 مباراة مع النادي.

ويلعب نابولي، الذي أخفق الموسم الماضي في الدفاع عن لقبه وحل في المركز العاشر، أمام بولونيا الأسبوع المقبل.

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