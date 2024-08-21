جذبت أكثر من 2 مليون مشترك في أقل من 3 ساعات..رونالدو يفتتح قناة على "يوتيوب"

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأربعاء قناة عبر موقع (يوتيوب)، والتي جذبت أكثر من 2 مليون مشترك في أقل من ثلاث ساعات.

وقال رونالدو (39 عاما) عبر منصات التواصل الاجتماعي "انتهى الانتظار، باتت قناتي متاحة على يوتيوب! اشتركوا وانضموا إلي في هذه الرحلة الجديدة".

وفي أكثر من ساعة واحدة، جذبت قناة لاعب ريال مدريد ويوفنتوس السابق 1.41 مليون مشترك.

ويحظى رونالدو بشعبية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي إذ يبلغ عدد متابعيه عبر (إكس) 112.5 مليون متابع إضافة إلى 170 مليون متابع عبر فيسبوك و636 مليون متابع عبر إنستغرام.

ويستهل رونالدو مشواره في الدوري مع النصر هذا الموسم أمام الرائد غداً الخميس بعد خسارته نهائي كأس السوبر السعودية 4-1 أمام الهلال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز