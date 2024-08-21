وقع عقداً لمدة موسم واحد.. جوندوجان يعود إلى مانشستر سيتي قادماً من برشلونة

المصدر: وكالات

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يستعد إلكاي جوندوجان للعودة إلى مانشستر سيتي، الذي حقق معه الثلاثية في عام 2023، بعد عام واحد قضاه اللاعب في برشلونة، وفقا لتقارير صحفية في بريطانيا وإسبانيا اليوم الأربعاء.

وأشارت التقارير إلى أن جوندوجان وقع عقدا لمدة موسم واحد مع مانشستر، يتضمن خيار تمديده لموسم آخر حتى عام 2026.

ومن المقرر أن يصل جوندوجان /33 عاما/ بصفقة انتقال حر رغم أن عقده مع برشلونة ممتد لصيف 2026، وتردد أن اللاعب تنازل عن راتبه في برشلونة من أجل تسهيل صفقة انتقاله.

ولعب جوندوجان بصفوف مانشستر سيتي بين عامي 2016 و2023 حيث حقق ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في العام الماضي، إضافة إلى 4 ألقاب أخرى في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، ووافق المدرب جوسيب جوارديولا على عودته مجددا.

وكان هانزي فليك مدرب برشلونة الجديد والذي عمل معه جوندوجان في منتخب ألمانيا، أبلغ اللاعب في وقت سابق أنه خارج حساباته وبإمكانه الرحيل، علما بأن اللاعب الألماني انضم لبرشلونة بصفقة انتقال حر.

ويمهد رحيل جوندوجان طريق برشلونة نحو تسجيل لاعب خط الوسط الإسباني داني أولمو الذي انضم مقابل 55 مليون يورو (61 مليون دولار) قادما من لايبزيج الألماني هذا الصيف.

وكان جوندوجان أعلن يوم الإثنين أنه سيعتزل اللعب دوليا بعد 82 مباراة بقميص منتخب ألمانيا، وكان قائدا للفريق منذ العام الماضي واختتم مشواره بالمشاركة في بطولة يورو 2024.

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