الهلال السعودي يتخلى عن نجم أجنبي في صفوفه لأجل عيون نيمار

المصدر: وكالات

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قررت إدارة نادي الهلال السعودي التخلي عن النجم البرازيلي ميشايل ديلغادو ورحيله عن الفريق، وكتب حساب الزعيم على منصة "إكس": "شكرا ميشايل".

كما نشر الهلال بعض الصور لميشايل مع زملائه في الفريق السعودي وأرفقها بعبارة: "ميشايل يودع الأبطال".

وخاض اللاعب الجناح البالغ من العمر 28 عاما، 110 مباراة مع الهلال في جميع المسابقات خلال عامين ونصف، سجل خلالها 22 هدفا وساهم في تتويج الفريق بستة ألقاب.

وكان الهلال قد ضم ميشايل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2022 بعقد يمتد لثلاثة أعوام، وينتهي في يناير عام 2025، إلا أن إدارة النادي العاصمي فضلت الاستغناء عنه، وبيع ما تبقى من عقده من أجل تسجيل النجم البرازيلي نيمار جونيور بدلا منه في قائمة الفريق التي ستخوض غمار منافسات الموسم الكروي السعودي الجديد، كون الأنظمة في الدوري السعودي لا تسمح سوى بتسجيل ثمانية لاعبين أجانب في القائمة.

وسيتم تسجيل نيمار في قائمة الهلال بعد اقترابه من اكتمال جاهزيته وعودته للملاعب خلال الشهر المقبل، بعد شفائه من إصابة الرباط الصليبي، ليكون بجانب زملائه المحترفين الأجانب السبعة: البرازيليان رينان لودي ومالكوم، والصربيان ألكسندر ميتروفيتش وسيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، والبرتغالي روبين نيفيز، والمغربي ياسين بونو، والسنغالي خاليدو كوليبالي.

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