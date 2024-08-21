تشيلسي يعلن عودة جواو فيليكس بعقد طويل الأجل

المصدر: وكالات

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انتقل المهاجم الدولي البرتغالي جواو فيليكس إلى تشلسي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني بعقد يمتد لسبعة أعوام، وفقاً لما أعلنه النادي الإنكليزي الأربعاء.

ونقل تشلسي عن اللاعب البرتغالي الذي سبق له اللعب مع الفريق اللندني لنصف موسم على سبيل الإعارة من أتلتيكو، قوله "أنا سعيد حقا بالعودة إلى تشلسي وأتطلع بفارغ الصبر للبدء. سأرى بعض الوجوه المألوفة من المرة السابقة لي هنا، وهذا أمر جميل على الدوام".

وتابع "أحببت الفترة التي قضيتها هنا سابقا وقلت لاصدقائي وعائلتي إني أود العودة للدوري الممتاز في يوم من الأيام. أن أفعل ذلك مع تشلسي، فذلك يمنحني شعورا رائعا وأنا متحمس للعودة".

ودافع البرتغالي البالغ 24 عاما عن ألوان تشلسي في النصف الثاني من موسم 2022-2023 وخاض معه 20 مباراة بالمجمل، بينها 16 في الدوري الممتاز، قبل العودة إلى أتلتيكو مدريد الذي أعاره مجددا لمنافسه المحلي برشلونة حيث لعب الموسم الماضي.

ولم يُكشف عن قيمة الصفقة لكن وفقاً لوسائل إعلامية متخصصة قد تصل إلى 53 مليون يورو.

وحصل أتلتيكو على خدمات فيليكس في صيف العام 2019 من بنفيكا البرتغالي مقابل مبلغ قُدّر بـ 126 مليون يورو، ما جعله رابع أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وخاض الجناح الأيسر مئات المباريات مع فريق العاصمة الإسبانية، وكان عقده معه يمتد حتى العام 2029، من دون أن يصبح عنصرا لا يُمس لمدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وكما في كل صيف، يبرم تشلسي الكثير من الصفقات والعقود طويلة الأجل، وهو وضع دفع بالمدرب الجديد الإيطالي إنتسو ماريسكا إلى اتخاذ خيارات صعبة، منها عدم الاستعانة بخدمات الجناح رحيم سترلينغ الأحد الماضي في مواجهة مانشستر سيتي (خسارة 0-2) الافتتاحية للدوري الإنكليزي، وهو الأمر الذي أثار الدهشة.

ويأتي الإعلان عن انضمام فيليكس لتشلسي، تزامنا مع تخلي الأخير عن كونور غالاغر لصالح أتلتيكو.

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