أجرى تغييرات على اللحن.. "يويفا" يكشف عن النسخة الجديدة لنشيد دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعدة تغييرات على النسخة الجديدة لنشيد دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي يحتل مكانة بارزة بين مشجعي الساحرة المستديرة منذ أن ظهر للعلن لأول مرة عام 1992.

وكلمات النشيد هي مزيج من اللغات الرسمية الثلاث للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

وذكرت قناة Okko Sport عبر حسابها على "التيليغرام" أنه تم تغيير صوت الجزء الآلي من اللحن، فيما تركز النسخة الجديدة من النشيد على الجزء الصوتي البشري.

يذكر أن النشيد ألفه توني بريتن، خريج الكلية الملكية للموسيقى، بأسلوب موسيقي القرن الثامن عشر الشهير جورج فريدريك هاندل، وتؤديها الأوركسترا الملكية الفيلهارمونية وتغنيها أكاديمية سانت مارتن في جوقة الحقول، وكلاهما يقع في لندنن وفقاً لروسيا اليوم.

وستجري تغييرات على نسخة دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2024-2025، حيث من المقرر أن يشارك 36 نادياً في البطولة، ولن تتنافس في مرحلة المجموعات بل في مرحلة واحدة، إذ سيلعب كل فريق ثماني مباريات ضد منافسين مختلفين، أربع مباريات على أرضه وأربع خارج أرضه.

ومن المقرر أن تجري قرعة الموسم الجديد في 29 أغسطس الجاري.

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