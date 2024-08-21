صراع مبكر على القمة بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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تنطلق السبت 24 أغسطس مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، حيث يترقب عشاق كرة القدم مباريات حافلة بالإثارة والتنافس.

وتستهل الجولة بمواجهة مرتقبة تجمع بين برايتون ومانشستر يونايتد، في حين تختتم بمباراة قوية بين ليفربول وبرينتفورد على ملعب أنفيلد يوم الأحد.

مباريات السبت.. صراع الكبار

تشهد مباريات يوم السبت العديد من المواجهات المهمة، حيث يسعى مانشستر يونايتد لتجاوز عقبة برايتون في لقاء يُتوقع أن يكون مثيرًا.

وفي الوقت ذاته، يستضيف توتنهام فريق إيفرتون في مباراة يسعى من خلالها كلا الفريقين لتعويض نتائجهما في الجولة الأولى.

من جانبه، يواصل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة فريق إيبسويتش تاون الصاعد حديثًا، وذلك بعد فوزه المريح على تشيلسي في الجولة الأولى، كما يلتقي أرسنال بأستون فيلا في مباراة يتطلع فيها "الجانرز" إلى مواصلة انطلاقتهم القوية بعد الفوز على وولفرهامبتون في الجولة الافتتاحية.

مواجهات الأحد.. الأنظار نحو أنفيلد

تختتم الجولة يوم الأحد بمواجهة منتظرة بين ليفربول وبرينتفورد على ملعب أنفيلد، حيث يقود النجم المصري محمد صلاح فريقه في أول مباراة على أرضه هذا الموسم.

وتألق صلاح في الجولة الافتتاحية، مسجلاً هدفًا وصانعًا لآخر في فوز الريدز على إيبسويتش تاون 2-0.

وتتضمن مواجهات الأحد لقاءً مثيرًا بين بورنموث ونيوكاسل يونايتد، بالإضافة إلى مواجهة بين وولفرهامبتون وتشيلسي، في لقاء يسعى فيه الفريق اللندني لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي.

نتائج الجولة الأولى.. انطلاقة متفاوتة للأندية

اختتمت منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز بتعادل مثير بين توتنهام وليستر سيتي 1-1، في مباراة شهدت عودة ليستر سيتي إلى البريميرليج بعد صعوده حديثًا.

في المقابل، حققت 8 أندية الفوز في الجولة الأولى، حيث تصدر برايتون جدول الترتيب بعد فوزه الكبير على إيفرتون بثلاثية نظيفة.

وتمكن ليفربول، من تحقيق فوز ثمين على إيبسويتش تاون، فيما بدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بفوز مريح على تشيلسي، وهو ما يسعى لمواصلته في الجولة الثانية.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

السبت 24 أغسطس

- برايتون × مانشستر يونايتد

الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت الإمارات، 2:30 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية

- توتنهام × إيفرتون

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 05:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

- كريستال بالاس × وست هام

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 05:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

- ساوثهامبتون × نوتينجهام فورست

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 05:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية



- فولهام × ليستر سيتي

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 05:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

- مانشستر سيتي × إيبسويتش تاون

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 05:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

- أستون فيلا × أرسنال

الساعة 08:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 07:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الأحد 25 أغسطس

- بورنموث × نيوكاسل يونايتد

الساعة 05:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 04:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

- وولفرهامبتون × تشيلسي

الساعة 05:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 04:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

- ليفربول × برينتفورد

الساعة 07:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 06:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

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