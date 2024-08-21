جماهير بوروسيا دورتموند تتحد ضد صفقة "الأسلحة"

المصدر: وكالات

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أعلن مشجعو فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم تنظيم احتجاجات على صفقة الرعاية الجديدة للنادي مع شركة راينميتال، لصناعة الأسلحة والتكنولوجيا.

ودعت مجموعة "سودريبوني" (التي تتواجد دائما في المدرج الجنوبي) مجموعات الجماهير لتجهيز لافتات وعلامات لإظهار استيائهم مع بداية الشوط الثاني من المباراة أمام آينتراخت فرانكفورت المقرر إقامتها السبت المقبل في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وذكر بيان وقعت عليه مجموعات من الجماهير:" لن يتم خداعنا من قبلكم. نرفض بشدة حقيقة أن مسؤولي بوروسيا وكل لجانه وافقوا على استخدام جاذبية النادي لتحسين الصورة العامة لشركة الأسلحة، والتخلي عن قيمهم الخاصة أثناء هذه العملية".

وذكر البيان أن مجموعات المشجعين لم تشارك في أي وقت في العملية التي أدت إلى إبرام الصفقة لمدة ثلاثة أعوام، والتي تم الإعلان عنها في أواخر أيار/مايو وأثارت انتقادات منذ البداية.

وصف هانز يواخيم-فايتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي دورتموند، الأمن والدفاع بأنهما "من الركائز الأساسية لديمقراطيتنا" وتحدث عن "الوضع الطبيعي الجديد".

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