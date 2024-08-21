جالاجر يغادر تشيلسي وينضم لأتليتيكو مدريد بعقد طويل الأمد

المصدر: وكالات

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أعلن نادي أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن تعاقده مع كونور جالاجر لاعب وسط منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي اليوم الأربعاء لمدة خمس سنوات.

ووقع جالاجر، الذي يلعب في تشيلسي منذ أن كان في الثامنة من عمره، عقدا حتى عام 2029 مع أتليتيكو الذي دفع 42 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب (24 عاما) بحسب تقارير إعلامية.

وقال تشيلسي في بيان بموقعه على الإنترنت "نتمنى لكونور كل التوفيق وهو يبدأ فصلا جديدا في مسيرته".

أمضى جالاجر الجزء الأول من مسيرته على سبيل الإعارة بما في ذلك فترات في أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز مثل وست بروميتش ألبيون وكريستال بالاس ولم يظهر لأول مرة مع تشيلسي حتى عام 2022.

وفي الموسم الماضي، شارك جالاجر أساسيا في 37 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز وغاب عن مباراة واحدة فقط في الدوري بسبب الإيقاف، وقضى معظم الموسم قائدا للنادي بسبب إصابة ريس جيمس وبن تشيلويل.

وكان يتبقى عام واحد في عقد جالاجر مع تشيلسي وقال المدرب الجديد إنزو ماريسكا مؤخرا إن النادي عرض عليه عقدا جديدا.

وخاض جالاجر مباراته الدولية الأولى مع إنجلترا في 2021 وشارك في 18 مباراة دولية ولعب خمس مباريات في بطولة أوروبا 2024 حيث وصلت إنجلترا إلى النهائي وخسرت 2-1 أمام إسبانيا.

وسيتم تقديم جالاجر واللاعبين الجدد الآخرين الذين تعاقد معهم أتليتيكو في وقت لاحق اليوم الأربعاء في حفل مفتوح للجماهير في ملعب ميتروبوليتانو ويشارك فيه مهاجم مانشستر سيتي السابق خوليان ألفاريز.

وأنفق أتليتيكو مدريد نحو 200 مليون يورو لضم المدافع الإسباني روبن لو نورماند والمهاجم النرويجي ألكسندر شورلوت.

وبعد التعادل المخيب للآمال 2-2 أمام فياريال في بداية الموسم الجديد للدوري الإسباني يوم الاثنين الماضي يستضيف أتليتيكو فريق جيرونا مفاجأة الموسم الماضي يوم الأحد المقبل.

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