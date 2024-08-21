غياب صلاح وهيمنة أرسنال.. التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي موسم 2024/2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2024، والذي شهد سيطرة كبيرة من لاعبي فريق أرسنال مع غياب لافت للنجم المصري محمد صلاح.

ورغم المنافسة الشرسة التي شهدها الموسم الماضي بين مانشستر سيتي وأرسنال، تمكن السيتيزنز من حسم لقب البريميرليج، بينما قدم أرسنال أداءً مميزًا أهله لتمثيل غالبية اللاعبين في التشكيل المثالي.

وشهد التشكيل المثالي تواجد 5 لاعبين من أرسنال، و4 لاعبين من مانشستر سيتي، بالإضافة إلى لاعب واحد من كل من ليفربول وأستون فيلا.

وكان حارس مرمى أرسنال، دافيد رايا، على رأس القائمة في مركز حراسة المرمى، وضم خط الدفاع كل من كايل والكر من مانشستر سيتي، ويليام ساليبا وجابرييل من أرسنال، وفيرجيل فان دايك من ليفربول، بينما جاء خط الوسط مكونًا من رودري (مانشستر سيتي)، ديكلان رايس (أرسنال)، ومارتن أوديجارد (أرسنال).

وفي خط الهجوم، تواجد الثلاثي فيل فودين وهالاند من مانشستر سيتي، وأولي واتكينز من أستون فيلا.

وما لفت الانتباه بشكل خاص هو غياب محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي يعد أحد أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن الأداء المميز لأرسنال وسيطرة لاعبيه على التشكيل تركت صلاح خارج القائمة لهذا الموسم.

ويعكس هذا التشكيل مدى قوة وتوازن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، خصوصًا في ظل المنافسة المحتدمة التي شهدها الموسم الماضي، وهو ما يضع تحديات كبيرة أمام جميع الفرق واللاعبين في الموسم الجديد الذي انطلق مؤخرًا.

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