كريستيانو وجورجينا يتفقان على الانفصال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز قد توصلا إلى اتفاق على الانفصال، وهو اتفاق من المتوقع أن يكلف رونالدو ملايين اليوروهات.

يُعد كريستيانو وجورجينا من أشهر الثنائيات في عالم كرة القدم، حيث بدأت علاقتهما قبل 8 سنوات عندما التقيا في متجر فاخر بإسبانيا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلًا عن مجلة "TV Guia" البرتغالية، فإن الاتفاق يتضمن دفع رونالدو مبلغًا قدره 100 ألف يورو شهريًا لجورجينا مدى الحياة، وقد تم الكشف عن هذا الاتفاق بعد أيام قليلة من انتشار شائعات حول زواج محتمل بين الثنائي، مما أثار دهشة المتابعين.

وتفيد التقارير بأن هذا الاتفاق المالي الضخم تم التوصل إليه بعد ولادة ابنتهما الأولى، ألانا مارتينا.

ويُعتقد أن ثروة كريستيانو رونالدو الحالية تُقدر بحوالي 600 مليون يورو، وهي ثروة جمعها بفضل نجاحاته في الملعب ومشاريعه التجارية العديدة خارج عالم كرة القدم.

وفي الوقت الذي يتابع فيه الجميع تطورات العلاقة بين كريستيانو وجورجينا، يستعد النجم البرتغالي لمواجهة نادي الرائد في الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي.

وأكدت الفحوصات الطبية سلامة رونالدو بعد تعرضه لإصابة في الظهر خلال مباراة السوبر، مما يجعله جاهزًا للعودة إلى الملاعب.

هذا التطور في حياة كريستيانو رونالدو الشخصية يأتي في وقت حساس من مسيرته الكروية، حيث يبقى السؤال حول تأثير هذا الاتفاق على مستقبله داخل وخارج الملعب.

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