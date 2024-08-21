جدول مباريات اليوم.. مواجهات قوية في كأس مصر وتصفيات دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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يستعد عشاق كرة القدم ليوم مليء بالإثارة، حيث تقام اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024 مجموعة من المباريات المهمة في بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أوروبا، ويترقب الجميع هذه المواجهات لمعرفة النتائج التي قد تشكل ملامح الموسم المقبل.

مباريات كأس مصر

تنطلق منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر اليوم، حيث تشهد الملاعب المصرية مباريات قوية ومثيرة:

الإسماعيلي ضد سموحة

يلتقي الفريقان في مواجهة حاسمة على استاد الإسماعيلية، وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".



سيراميكا كليوباترا ضد زد

يستضيف ملعب السويس هذه المواجهة المثيرة، والتي تبدأ أيضًا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".



الزمالك ضد طلائع الجيش

في قمة مباريات اليوم، يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش على استاد السلام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1".



بيراميدز ضد الجونة

يخوض بيراميدز مواجهة قوية أمام الجونة على استاد 30 يونيو، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2".

مباريات دوري أبطال أوروبا

وفي تصفيات دوري أبطال أوروبا، تستعد الأندية الأوروبية لخوض مواجهات حاسمة اليوم:

يونغ بويز ضد غلطة سراي

يلتقي الفريقان في مباراة قوية تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة "beIN SPORTS 1".

مالمو ضد سبارتا براغ

تقام هذه المباراة في نفس التوقيت، الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة "beIN SPORTS 2".

ميتييلاند ضد سلوفان براتيسلافا

مواجهة مثيرة أخرى تنطلق في الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة "beIN SPORTS 4".



دينامو كييف ضد ريد بول سالزبورغ

تختتم مباريات اليوم في دوري الأبطال بمواجهة بين دينامو كييف وريد بول سالزبورغ، والتي ستبدأ في الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة "beIN SPORTS 3".

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