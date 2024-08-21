انتقادات لاذعة لرابطة المحترفين.. كول بالمر يثير استياء جماهيري واسع

المصدر: البيان

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أثار غياب نجم تشيلسي الشاب، كول بالمر، عن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، موجة من الغضب والانتقادات الواسعة بين جماهير الكرة الإنجليزية.

جاء ذلك بعد إعلان جوائز رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي شهدت تتويج بالمر بجائزتين فرديتين بارزتين، هما جائزة "أفضل لاعب شاب" وجائزة "أفضل لاعب في السنة من اختيار الجماهير".

بالمر، الذي تألق مع تشيلسي، سجل 22 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، الموسم المنقضي، وكذلك المركز الثاني في قائمة صانعي الأهداف.

ورغم هذا الأداء المميز، فقد غاب اسمه عن التشكيلة المثلى للمسابقة، التي يتم اختيارها بتصويت اللاعبين أنفسهم.

هذا التجاهل أثار استياءً واضحًا بين عشاق الدوري الإنجليزي، الذين أعربوا عن استغرابهم من استبعاد لاعب حقق أرقامًا لافتة وساهم بشكل كبير في أداء فريقه.

وانتقد العديد من المشجعين على منصات التواصل الاجتماعي، ما وصفوه بـ “الظلم" الذي تعرض له بالمر، مشيرين إلى أن غيابه عن التشكيلة المثلى يقلل من مصداقية الاختيارات التي تعتمد على تصويت اللاعبين.

ورغم حصوله على جوائز فردية، فإن استبعاد بالمر من التشكيلة المثلى يعيد طرح التساؤلات حول معايير الاختيار وأهمية الجوائز الجماعية في تقييم اللاعبين.

وبينما يستعد بالمر لمواصلة تألقه في الموسم المقبل، يبقى الجدل علامة استفهام كبيرة حول كيفية تقدير إسهامات اللاعبين في الدوري الأقوى في العالم.

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