الدوري الإنجليزي.. فودن يتفوق على هالاند ورودري ويحصد جائزة لاعب العام

المصدر: وكالات

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نال فيل فودن لاعب وسط مانشستر سيتي جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في العام عن موسم 2023-2024 بعد أن ساعد ناديه على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة تواليا وهو رقم قياسي.

وتوج فودن (24 عاما) بالجائزة بعد منافسة مع زميليه في مانشستر سيتي رودري وإرلينج هالاند وأيضا أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا ومارتن أوديجارد لاعب وسط أرسنال وكول بالمر لاعب تشيلسي.

وسجل فودن 27 هدفا في 53 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي ليفوز سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا أيضا بكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية كما حل وصيفا لبطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال فودن "الفوز بهذه الجائزة يحمل مذاقا خاصا وأنا فخور للغاية وممتن لذلك.

"أن يتم تكريمي بهذه الطريقة من قبل زملائي يعني الكثير وأود أن أشكر كل من صوت لي. وأود أيضا أن أتقدم بالشكر الخاص إلى بيب ومدربي مانشستر سيتي وجميع زملائي في الفريق لمساعدتي على التحسن كل يوم".

وأضاف "أود أيضا تهنئة (زملائي في الفريق) كايل (ووكر) ورودريجو وإرلينج على اختيارهم ضمن فريق العام في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن الرائع أن نرى جودتهم المذهلة يتم الاعتراف بها بهذه الطريقة".

واختير بالمر جناح تشيلسي (22 عاما) كأفضل لاعب شاب في العام بعد أن سجل 22 هدفا في 34 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع النادي اللندني بعد رحيله عن سيتي.

وحصلت خديجة شو لاعبة مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعبة في العام فيما نالت جريس كلينتون جائزة أفضل لاعبة شابة بعد تألقها خلال فترة الإعارة إلى توتنهام هوتسبير من مانشستر يونايتد.

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