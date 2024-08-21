صلاح وفان دايك في مهمة إنقاذ نفسي لكوانساه

المصدر: البيان

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في تطور غير متوقع، وجد جاريل كوانساه، المدافع الشاب في صفوف ليفربول، نفسه في مواجهة انتقادات علنية من قبل المدير الفني آرني سلوت، عقب استبداله خلال مباراة الفريق ضد إيبسويتش تاون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تلك الانتقادات، التي وصفته بالفشل في "الكثير من الصراعات الثنائية على الكرة"، أثارت موجة من التفاعل داخل الأوساط الكروية.

وفي هذا السياق، دعا ريو فيرديناند، أحد أعمدة الدفاع السابقة في الكرة الإنجليزية، كبار لاعبي ليفربول، وعلى رأسهم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، إلى التدخل لمساندة كوانساه في هذه الفترة الحرجة.

خلال حديثه في بودكاست "فايب ويذ فايف"، شدد فيرديناند على أهمية الدعم النفسي الذي يمكن أن يقدمه هؤلاء النجوم لزميلهم الشاب.

وقال فيرديناند: "أعتقد بأن أمامهم مهمة الآن، وهي بأن يتقربوا من الشاب، ويعيدوا بناء ثقته في نفسه. يجب عليهم أن يقولوا له: ’ اسمع، جميعنا تعرضنا لمثل هذا الموقف.. جميعنا فقدنا ثقتنا في أنفسنا. المدير الفني يريد منك ردة الفعل فقط‘".

وأكد فيرديناند، الذي كان يشتهر بتقديم الدعم للشبان خلال مسيرته الكروية، على أن مثل هذه اللحظات قد تكون حاسمة في مسيرة لاعب شاب مثل كوانساه.

وقال: "عندما كنت لاعبًا، كنت دائمًا أحاول مواساة اللاعبين الشبان بعد انتقادات المدير الفني، لأنه من المهم أن يعرفوا أنهم ليسوا وحدهم في هذا".

وأشار فيرديناند إلى أن كوانساه يحتاج الآن إلى فرصة إضافية ليظهر قدرته على التعلم من التجربة وتجاوزها.

وختم حديثه بالقول: "أتمنى أن ينال كوانساه فرصة إضافية، على الأقل لأن يصحح الوضع ويثبت نفسه مرة أخرى".

بالنظر إلى هذه التطورات، تتوجه الأنظار الآن إلى محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، اللذين سيكونان أمام مهمة كبيرة في إعادة بناء ثقة زميلهما الشاب، خاصة في ظل التحديات التي تنتظر ليفربول في الموسم الجديد.

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