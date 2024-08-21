توتنهام يفشل في الفوز بعد 600 تمريرة و15 تسديدة

المصدر: لندن - «د. ب. أ»

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أعرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب فريق توتنهام هوتسبير، عن خيبة أمله لتعادل فريقه 1 - 1 مع مضيفه ليستر سيتي في وقت متأخر أول من أمس بالمرحلة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفرض توتنهام سيطرته على معظم فترات المباراة، التي أقيمت بملعب (كينج باور)، لا سيما بعدما تقدم بهدف حمل توقيع بيدرو بورو في الدقيقة 29، غير أن النجم المخضرم جيمي فاردي منح التعادل لليستر، العائد مجدداً للعب في الدوري الممتاز. وشهدت المباراة استحواذ توتنهام على الكرة بنسبة 71%، وقام لاعبوه بـ 600 تمريرة و15 تسديدة من بينها 7 تسديدات ما بين القائمين والعارضة، غير أن الفريق اللندني لم يتمكن من إيجاد اللمسة الأخيرة أو طريقة أخرى لتجاوز دفاع ليستر سيتي المتكتل.

إهدار

وقال بوستيكوجلو عقب المباراة «النتيجة هي أهم شيء وهذا هو الأمر المخيب للآمال. لقد لعبنا بشكل جيد بما فيه الكفاية، وسيطرنا على الشوط الأول، وكنا نهدر الفرص أمام المرمى والشيء نفسه في الشوط الثاني».أضاف مدرب توتنهام «بدأنا بشكل جيد حقاً، وحصلنا على بعض الفرص الرائعة، ولم نستغلها ثم نسمح دائماً للمنافس بالعودة إلى المباراة، وقد سجلوا ثم فقدنا طريقنا لمدة 15 أو 20 دقيقة».

وشدد «لقد بدا الأمر مرهقاً بعض الشيء ولكن مرة أخرى أنهينا المباراة بقوة ولكن من دون ذلك الثلث الأمامي الحاسم».أوضح بوستيكوجلو «لا شك أن الأداء كان يستحق أن نتقدم بأكثر من هدف نظيف. مرة أخرى، إذا لم تستغل تلك الفرص، فأنت تسمح للمنافس بدخول المباراة. إنه أمر محبط بالفعل».

وأتم بوستيكوجلو تصريحاته قائلاً «لقد أنهينا المباراة بقوة ولكننا افتقرنا إلى بعض الحدة في الثلث الأمامي وبالنسبة لنا من المهم حقاً أن نحاول معالجة ذلك في أسرع وقت ممكن لأنه ينبغي عليك أن تعكس هيمنتك على النتيجة».ويستعد توتنهام لمواجهة ضيفه إيفرتون، يوم السبت المقبل، في المرحلة الثانية للمسابقة.

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