بايرن ميونيخ يحسم مصير جوريتسكا حال استمراره مع الفريق

المصدر: ميونيخ - د ب أ

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قال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية إن ليون جوريتسكا سيتواجد ضمن خيارات الفريق بشكل طبيعي حال استمراره مع النادي هذا الموسم.وأضاف إيبرل بعد فوز بايرن ميونيخ بنتيجة 4 - 0 على جراسهوبرز السويسري في مباراة ودية أول من أمس: «لا توجد مجموعة تدريبية بديلة لدينا، ليون لاعب رائع وأدى مباراة جيدة وإذا بقي فسيكون لاعباً في صفوف الفريق».

وشارك جوريتسكا أساسياً في المباراة الودية بينما غاب عن المواجهة أمام أولم في كأس ألمانيا يوم الجمعة الماضي رغم جاهزيته البدنية. وينتهي تعاقد جوريتسكا مع النادي البافاري في 2026، لكن النادي يريد بيعه هذا الصيف. في المقابل، لا يريد ليون الرحيل ولا البحث عن فريق جديد، وفقاً لما أكدته تقارير صحفية عديدة.

وخاض جوريتسكا ودية جراسهوبرز في مركز قلب الدفاع، وتبدو فرصته ضعيفة في المشاركة كلاعب وسط تحت قيادة المدرب الجديد فنسنت كومباني. وقال إيبرل «المنافسة في كرة القدم أمر طبيعي، وقد ألمحنا فقط بأن جوريتسكا سيواجه صعوبة هذا الموسم». وشدد «لم نتحدث أبداً بشكل سيئ عن ليون لأنه حقق إنجازات رائعة مع بايرن ميونخ، وسيبقى لاعباً في صفوف الفريق بشكل طبيعي».

إصابة

كما أعلن بايرن أن مدافعه يوسيب ستانيسيتش سيغيب عن الملاعب «عدة أسابيع» بعد إصابته بتمزق في الرباط الجانبي للركبة اليمنى.وأوضح البطل التاريخي لبطولة الدوري الألماني (بوندسليغا) أن اللاعب تعرض للإصابة أثناء التدريبات وأمضى ستانيسيتش الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق باير ليفركوزن، الذي توج معه بالثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا)، بينما فشل بايرن في الفوز بأي لقب محلي أو قاري للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان.

يذكر أن ستانيسيتش تواجد في القائمة الأساسية لبايرن خلال فوزه 4 - 0 على أولم يوم الجمعة الماضي بالدور الأول لبطولة كأس ألمانيا، وكان من المتوقع أن يكون ضمن القائمة الأساسية لمباراة الفريق البافاري الافتتاحية في الدوري الألماني أمام فولفسبورغ يوم الأحد المقبل.

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