مالك أمازون يخطط لاقتحام عالم الرياضة بشراء هذا النادي

المصدر: إعداد: موسى علي

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يخطط ثاني أغنى رجل في العالم مالك ومؤسس "أمازون" جيف بيزوس، لشراء فريق بوسطن سيلتيكس أحد أشهر وأقوى أندية الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة NBA.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، حول بيزوس أنظاره إلى الدوري الأمريكي لكرة السلة، بعد فشله في شراء فريق واشنطن كوماندرز المنافس في دوري كرة القدم الوطنية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن بيزوس سيضطر لدفع 6 مليارات دولار إذا ما أراد شراء بوسطن سيلتيكس، وهو المبلغ الذي يريده مالك النادي ويك غروسبيك.

ويحتل فريق بوسطن المركز الـ 22 ضمن تصنيف "فوربس" للامتيازات الرياضية الأكثر ربحية، التي تشمل جميع الألعاب الرياضية بنحو 269 مليون دولار من الدخل التشغيلي الإجمالي على مدار المواسم الثلاثة الماضية.

وتقدر فوربس قيمة فريق سيلتيكس بنحو 4.7 مليار دولار، شاملة الديون، بزيادة مذهلة مقارنة بالقيمة التي دفعها المالك غروسبيك وشركاؤه قبل 22 عاماً، البالغة 360 مليون دولار.

تتفوق 3 فرق فقط من الدوري الأمريكي للمحترفين في تقييماتها على بوسطن، وهي لوس أنجلوس ليكرز (6.4 مليار دولار)، ونيويورك نيكس (6.6 مليار دولار)، وغولدن ستايت واريورز (7.7 مليار دولار).

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