التجديد مؤجل رغم التألق.. ليفربول يدرس موقف صلاح

المصدر: البيان

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وسط أجواء من التألق المتواصل للنجم المصري محمد صلاح، تبرز تساؤلات حول مستقبله مع نادي ليفربول الإنجليزي، حيث لم تبدأ إدارة النادي حتى الآن في التفاوض بشأن تجديد عقده، الذي ينتهي الصيف المقبل 2025.

صلاح، الذي لعب دورًا حاسمًا في فوز ليفربول على إيبسويتش تاون بثنائية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، حيث صنع الهدف الأول وسجل الثاني، يُعتبر أحد أبرز نجوم الفريق منذ انضمامه إليه في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي بصفقة بلغت 42 مليون يورو.

لكن وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن إدارة ليفربول تتسم بالحذر في تجديد عقود اللاعبين الذين تجاوزوا سن الثلاثين، وهو ما ينطبق على صلاح.

وبالرغم من اعتراف المدرب الهولندي الجديد للفريق، آرني سلوت، بأهمية صلاح كأحد الركائز الأساسية، إلا أن النادي لم يتحرك بعد لبدء مفاوضات تجديد عقده.

وفي الوقت ذاته، تشير صحيفة "جارديان" إلى أن ليفربول قد يقوم بتجديد عقد صلاح بناءً على توصية المدرب الجديد، خاصة بعد تألقه اللافت خلال فترة التحضيرات للموسم الجديد.

صلاح، الذي سجل 9 أهداف في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز على مدار المواسم الثمانية التي قضاها مع ليفربول، يُعتبر اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في المباريات الافتتاحية في تاريخ البريميرليج.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول، شارك صلاح في 350 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 212 هدفًا وقدم 90 تمريرة حاسمة.

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