استبعاد سترلينج من تشيلسي يفتح الباب أمام انتقال محتمل إلى يوفنتوس

المصدر: البيان

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في خطوة جريئة تعكس رغبة يوفنتوس في تعزيز صفوفه الهجومية، تقدم النادي الإيطالي بطلب رسمي للتعاقد مع النجم الإنجليزي رحيم سترلينج، جناح نادي تشيلسي، بحسب "ميل سبورت".

يأتي هذا التطور في وقت حساس بالنسبة لسترلينج، الذي يجد نفسه في موقف غير مريح بعد استبعاده المفاجئ من قائمة تشيلسي في مواجهة مانشستر سيتي، مما أثار تساؤلات حول مستقبله مع النادي اللندني.

سترلينج، الذي انضم إلى تشيلسي في صيف 2022 قادمًا من مانشستر سيتي، لم يحقق حتى الآن التوقعات الكبيرة التي كانت معلقة عليه.

ومع مرور الوقت، يبدو أن علاقته بالنادي بدأت تتوتر، خاصة بعد الاستبعاد الأخير من قائمة الفريق في مباراة مهمة ضد فريقه السابق مانشستر سيتي.

هذه الخطوة المفاجئة من جانب المدرب تسببت في مخاوف لدى سترلينج من أن يكون قد لعب آخر دقائقه مع البلوز.

على الجانب الآخر، يرى يوفنتوس في سترلينج الخيار المثالي لتعزيز خط هجومه، خاصة بعد تراجع الأداء الهجومي للفريق في الفترة الأخيرة.

النادي الإيطالي، الذي يسعى لاستعادة مكانته على الساحة الأوروبية والمحلية، يأمل في أن يساهم التعاقد مع لاعب بحجم وخبرة سترلينج في تحقيق هذا الهدف.

إدارة يوفنتوس تدرك جيدًا أن الحصول على توقيع سترلينج لن يكون مهمة سهلة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة من أندية أخرى تسعى للحصول على خدماته.

ومع ذلك، فإن الرغبة المتبادلة بين اللاعب والنادي الإيطالي قد تسرع من وتيرة المفاوضات، خاصة إذا استمرت الأوضاع الحالية لسترلينج في تشيلسي.

الجماهير تنتظر بفارغ الصبر معرفة مصير اللاعب الإنجليزي، الذي قد يجد في تورينو فرصة جديدة لإحياء مسيرته وإثبات نفسه من جديد، بينما يظل تشيلسي مترددًا بين الاحتفاظ بلاعب بحجم سترلينج أو الاستفادة من بيعه لتمويل صفقات أخرى.

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