إصابة ستانيسيتش تضرب خطط بايرن ميونخ قبل انطلاق الدوري الألماني

المصدر: وكالات

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مدافعه يوسيب ستانيسيتش سيغيب عن الملاعب "عدة أسابيع" بعد إصابته بتمزق في الرباط الجانبي للركبة اليمنى.

وأوضح البطل التاريخي لبطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) أن اللاعب ذو الأصول الكرواتية تعرض للإصابة أثناء التدريبات أمس الاثنين.

وأمضى ستانيسيتش الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق باير ليفركوزن، الذي توج معه بالثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا)، بينما فشل بايرن في الفوز بأي لقب محلي أو قاري للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان.

يذكر أن ستانيسيتش تواجد في القائمة الأساسية لبايرن خلال فوزه 4 / صفر على أولم يوم الجمعة الماضي بالدور الأول لبطولة كأس ألمانيا، وكان من المتوقع أن يكون ضمن القائمة الأساسية لمباراة الفريق البافاري الافتتاحية في الدوري الألماني أمام فولفسبورج يوم الأحد القادم.

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