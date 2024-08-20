جورجينيو روتر ينضم لبرايتون في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي

المصدر: وكالات

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تعاقد برايتون مع جورجينيو روتر لاعب ليدز المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، في وقت متأخر مساء الإثنين، الأمر الذي يجعل صفقة انتقال مهاجم منتخب فرنسا تحت 21 عاما قياسية بالنسبة للنادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

قال برايتون إن روتر وقع على عقد لمدة 5 سنوات، ضمن صفقة قياسية قدرت قيمتها بنحو 40 مليون إسترليني (52 مليون دولار).

كان روتر، البالغ من العمر 22 عاما، انتقل إلى إنجلترا في يناير/ كانون ثان 2023، عندما اشتراه ليدز الذي كان ينافس آنذاك في البريميرليغ، من هوفنهايم في صفقة وصلت قيمتها إلى 35 مليون إسترليني (45.5 مليون دولار).

وعن انتقاله، قال مدرب برايتون، فابيان هورتسيلر، إن " جورجينو لاعب يمتلك القدرة على إبهار الجماهير. وقد أظهر بالفعل ما يمكنه فعله في كرة القدم الإنجليزية مع ليدز الموسم الماضي".

أحرز روتر 8 أهداف الموسم الماضي، بينما فشل ليدز في الصعود إلى البريميرليغ بعد خسارته مباراة فاصلة ببطولة دوري الدرجة الأولى أمام ساوثهامبتون.

ليدز مملوك بشكل أساسي لفريق سان فرانسيسكو 49 إيرس.

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