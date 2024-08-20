كييزا خيار برشلونة الجديد بعد تعثر صفقة نيكو وليامس

المصدر: وكالات

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يسعى برشلونة إلى التعاقد مع الجناح الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا بعد فشل ضم نيكو وليامس، المتوج مع إسبانيا بكأس أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق ما أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية الإثنين.

وبات كييزا خارج حسابات يوفنتوس مع قدوم المدرب الجديد تياغو موتا الذي أعلن صراحة عن عدم الاعتماد على نجم المنتخب الإيطالي، ما ترك ابن الـ 26 عاما من دون فريق مع بداية الموسم الجديد، لكنه قد يحل في برشلونة الذي سعى لضم مواطنه نيكو وليامس من أتلتيك بلباو من دون توفيق.

ورأت صحيفة "سبورت" أن كييزا قد يكون الخيار الأمثل بعد فشل ضم وليامس لاسيما أنه لن يكلف النادي الكاتالوني أكثر من 14 مليون يورو للحصول عليه من يوفنتوس، حيث لعب منذ 2020 بعد قدومه إلى عملاق تورينو من فيورنتينا، وذلك لأنه لا يبقى على عقده مع "السيدة العجوز" سوى عام واحد.

وأفادت الصحيفة أن برشلونة مهتم جدا بكييزا لكن تبقى هناك عقدة الراتب السنوي البالغ حاليا 6 ملايين يورو من بعد اقتطاع الضرائب، إذ يريد منه تخفيض هذا الراتب كي يتمكن من التعاقد معه.

وتفيد تقارير أن مانشستر يونايتد وتشلسي الإنكليزيين مهتمان أيضا بضم كييزا الذي قدم عبر موكله التقارير الطبية لبرشلونة من أجل التأكيد أنه تعافى تماما من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها قبل عامين، وذلك وفق "سبورت" التي أشارت إلى أن اللاعب يريد عقدا يمتد لثلاثة أعوام على أقل تقدير كي يضمن الاستمرارية.

ولم يكن كييزا الخيار الأول لبرشلونة، إذ بحث أيضا بضم الفرنسي كينغسلي كومان من بايرن ميونيخ الألماني والكولومبي لويس دياس من ليفربول الإنكليزي، إضافة إلى وليامس، لكن التكلفة المالية كبيرة جدا ولا تتناسب مع الميزانية والوضع المالي الدقيق للنادي بحسب "سبورت".

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