جوارديولا يعطي الضوء الأخضر.. جوندوجان على أعتاب العودة لمانشستر سيتي

المصدر: البيان

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في تطور جديد يتعلق بمستقبل النجم الألماني إلكاي جوندوجان، أعطى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الضوء الأخضر لعودة اللاعب إلى صفوف الفريق السماوي.

هذه الموافقة تأتي في وقت حساس بالنسبة للاعب، الذي يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد لعام آخر، لكنه قد يكون في طريقه للعودة إلى إنجلترا.

إلكاي جوندوجان، الذي انتقل إلى برشلونة الصيف الماضي بعد مسيرة ناجحة مع مانشستر سيتي، لم يحقق التأثير المتوقع في كتالونيا.

ومع مرور الوقت، باتت العلاقة بين اللاعب والنادي الإسباني متوترة، خاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها برشلونة، والتي تدفع الإدارة للبحث عن سبل لتخفيف فاتورة الأجور المرتفعة.

وبحسب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، فإن مانشستر سيتي لا يرغب في دفع أي رسوم انتقال لجلب جوندوجان مرة أخرى إلى صفوفه، ويفضل النادي الإنجليزي أن يعود اللاعب بشكل مجاني، مستفيدًا من رغبة برشلونة في التخلص من راتبه الكبير، الذي يشكل عبئًا على ميزانية النادي.

ويرى بيب جوارديولا، الذي يعرف جوندوجان جيدًا ويقدر إمكانياته، أن اللاعب يمكن أن يضيف الكثير إلى تشكيلة مانشستر سيتي، خاصة في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان جوندوجان لاعبًا محوريًا في الفريق السماوي تحت قيادة جوارديولا، حيث ساهم بشكل كبير في الفوز بالعديد من الألقاب، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

بالنسبة لبرشلونة، فإن التخلص من راتب جوندوجان يمثل فرصة لتخفيف الضغط المالي وفتح المجال أمام تعاقدات جديدة تتناسب مع خطط النادي للمستقبل.

وتدرك إدارة برشلونة أن بيع جوندوجان قد لا يحقق عائدًا ماليًا كبيرًا، لكن تقليل فاتورة الأجور يعد أولوية في المرحلة الحالية.

وعلى الجانب الآخر، يرحب جوندوجان بفكرة العودة إلى مانشستر سيتي، النادي الذي شهد أفضل لحظات مسيرته، ويشعر اللاعب الألماني بالارتياح للعمل تحت قيادة جوارديولا مرة أخرى، حيث يجد في السيتي بيئة مناسبة لاستعادة مستواه والتألق مجددًا على الساحة الأوروبية.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، يبقى مستقبل إلكاي جوندوجان محورًا للعديد من التكهنات، وقد تشكل عودته إلى مانشستر سيتي خطوة مهمة في مسيرته، وتمنح جوارديولا إضافة قوية في منتصف الموسم، في الوقت الذي يبحث فيه برشلونة عن حلول لمشاكله المالية المتفاقمة.

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