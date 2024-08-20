تحرك قانوني من مبابي ضد باريس سان جيرمان يهدد النادي بعواقب وخيمة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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في تطور جديد يسلط الضوء على العلاقة المتوترة بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان، كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تحرك قانوني جديد من النجم الفرنسي للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.

وبحسب صحيفة "لي موند"، فإن مبابي يطالب النادي الباريسي بمبلغ يصل إلى 55 مليون يورو، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة للنادي إذا لم يتم تسوية الأمر بسرعة.

كيليان مبابي، الذي انتقل هذا الصيف إلى صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، يبدو أنه لم يغلق تمامًا صفحة ناديه السابق.

المهاجم الفرنسي الشاب، الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، يطالب الآن بالحصول على باقي مستحقاته من النادي الباريسي، مما دفعه للتواصل مع رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لتسوية الوضع.

التقارير تشير إلى أن رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم قد تتخذ إجراءات صارمة ضد باريس سان جيرمان إذا لم يتم حل النزاع بسرعة، بما في ذلك فرض عقوبات قد تصل إلى منع النادي من إجراء انتقالات جديدة، علاوة على ذلك، فإن النادي الباريسي يواجه خطر فقدان ترخيصه من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمشاركة في المسابقات الأوروبية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، وهو ما قد يشكل ضربة كبيرة للنادي الطامح للعودة إلى قمة كرة القدم الأوروبية.

هذه القضية تأتي في وقت حساس بالنسبة لباريس سان جيرمان، الذي يسعى للتعافي من فقدان نجمه الكبير مبابي والتخطيط لمستقبله بدون أحد أفضل اللاعبين في العالم.

ومع ذلك، فإن هذا النزاع المالي قد يعقد الأمور بشكل أكبر للنادي، الذي يواجه بالفعل تحديات كبيرة على الصعيدين المحلي والأوروبي.

وفي الوقت نفسه، يواصل كيليان مبابي مشواره مع ريال مدريد، حيث يستعد الفريق لمواجهة بلد الوليد الأحد 25 أغسطس في إطار الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد بهدف مواصلة مسيرته الناجحة، يأمل في أن تظل هذه القضية وراءه مع التركيز الكامل على تحقيق النجاحات مع فريقه الجديد.

تظل العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان محور اهتمام وسائل الإعلام والجماهير، حيث ينتظر الجميع كيف سيتطور هذا النزاع وما هي العواقب التي قد تترتب عليه للنادي الباريسي في المستقبل القريب.

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