كريستيانو رونالدو.. 21 عامًا من التألق مع منتخب البرتغال

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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في مثل هذا اليوم قبل 21 عامًا، خطا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ أولى خطواته على الساحة الدولية مرتديًا قميص منتخب البرتغال، كان ذلك يومًا لا ينسى في تاريخ كرة القدم، حين شارك كريستيانو رونالدو لأول مرة مع منتخب بلاده، ليبدأ بذلك مسيرة مذهلة لم تتوقف عن إبهار عشاق الكرة حول العالم.

20 أغسطس 2003، خاض رونالدو أول مباراة دولية ودية له مع المنتخب البرتغالي، وكانت ضد منتخب كازاخستان، وانتهت بفوز البرتغال بنتيجة 0/1، وكانت تلك اللحظة بداية لقصة نجاح استثنائية في عالم كرة القدم، ومنذ تلك المباراة الأولى، تحول رونالدو إلى أسطورة حقيقية في عالم المستديرة، حيث خاض حتى الآن 212 مباراة دولية، مسجلًا 130 هدفًا، ليصبح بذلك أفضل هداف في تاريخ كرة القدم الدولية.

إنجازات رونالدو مع المنتخب البرتغالي لا تتوقف عند تسجيل الأهداف فقط، فقد كان له دور حاسم في تتويج البرتغال ببطولة أمم أوروبا عام 2016، وهي اللحظة التي اعتبرها العديد من المتابعين تتويجًا لمسيرته الدولية، كما قاد منتخب بلاده للفوز بأول نسخة من دوري الأمم الأوروبية، مضيفًا بذلك لقبًا آخر إلى خزانة إنجازاته.

رونالدو لا يزال حتى اليوم يواصل تحقيق الأرقام القياسية، حيث يُعد أفضل هداف في تصفيات كأس العالم، وأفضل هداف في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، هذه الأرقام تضعه في مكانة فريدة كأحد أعظم اللاعبين في التاريخ، وتجعل من كل مباراة يخوضها مع المنتخب البرتغالي حدثًا منتظرًا من قبل الملايين.

مسيرة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال ليست مجرد أرقام وإنجازات، بل هي قصة إصرار وتفانٍ ورغبة مستمرة في تحقيق الأفضل، كلما دخل رونالدو إلى أرض الملعب، فإنه يمثل ليس فقط فريقه، بل أمة بأكملها تتطلع إلى تحقيق المجد.

واليوم، في ذكرى مشاركته الأولى مع المنتخب، يحتفل عشاق كرة القدم حول العالم بهذه المسيرة الاستثنائية، ويتطلعون إلى ما سيقدمه رونالدو في المستقبل، في ظل إصراره على البقاء في القمة وتحقيق المزيد من النجاحات مع منتخب بلاده.

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