سيميوني يستشرف التفاؤل من تعادل أتليتيكو أمام فياريال في افتتاح الموسم

المصدر: وكالات

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قال دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه وجد نقاطا إيجابية في أداء فريقه رغم التعادل المخيب للآمال 2-2 مع مضيفه فياريال في مباراته الأولى بالدوري أمس الاثنين.

واضطر أتليتيكو للعودة في النتيجة مرتين بالشوط الأول ليقتنص نقطة التعادل أمام فياريال الذي استغل أخطاء منافسه الدفاعية.

وتفوق المهاجم أرنو دانجوما على أكسل فيتسل مدافع أتليتيكو ليسجل الهدف الأول لفياريال وتسبب خطأ فادح من الحارس يان أوبلاك في تسجيل كوكي قائد أتليتيكو هدفا بالخطأ في مرماه بعد 19 دقيقة.

وقال سيميوني لشبكة موفيستار بلوس "قدمنا مباراة جيدة. كنا بحاجة للتحسن في المواجهات الفردية، ولكن جماعيا لعب الفريق بشكل جيد، ولكننا استقبلنا أهدافا كان من الممكن تجنبها.

"المشكلة هي أننا في الفرص القليلة التي سنحت لهم في الهجوم كنا بلا أنياب واستقبلنا هدفين من هجمات منفصلة. لكنني رأيت أشياء وتفاصيل جيدة في الفريق بإمكانها أن تصنع الفارق خلال العام".

وقال المدرب الأرجنتيني إنه كان راضيا عن الظهور الأول للاعبه الجديد خوليان ألفاريز الذي حل بديلا في آخر 15 دقيقة من المباراة لكن تأثيره كان محدودا.

وانضم الأرجنتيني ألفاريز إلى أتليتيكو قبل أسبوع واحد فقط بعد موافقة مانشستر سيتي على بيع مهاجمه (24 عاما)، والذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، مقابل أكثر من 75 مليون يورو (83.13 مليون دولار).

وقال سيميوني "خوليان يتعرف بالتدريج على النادي وزملائه في الفريق ويفهم الطريقة التي نلعب بها، لذلك نأمل أن نتمكن من (تقدير) كل الأشياء الرائعة التي يمكنه تقديمها قريبا بما يكفي".

وأكد المدرب أيضا أن غياب جواو فيلكس أمس كان بسبب "فترة الانتقالات"، بعد أن ذكرت وسائل إعلام بريطانية وإسبانية أن أتليتيكو دخل في مفاوضات بشأن بيع مهاجمه البرتغالي إلى تشيلسي.

وبسؤاله عن فيلكس قال سيميوني ضاحكا "ستعرفون قريبا ما قيل لي بشأنه بالفعل".

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