قمة الجولة الأولى تبتسم لبرايتون.. انطلاقة قوية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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انطلقت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2024/2025 بإثارة كبيرة خلال الجولة الأولى، حيث شهدت المباريات تنافساً قوياً بين الفرق واستعرضت الأندية طموحاتها للموسم الجديد.

الجولة الأولى جاءت مليئة بالمفاجآت والأحداث المثيرة، وكانت محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم.

بدأت الجولة يوم الجمعة بمواجهة مثيرة بين مانشستر يونايتد وفولهام، حيث نجح الشياطين الحمر في تحقيق فوز صعب بهدف دون رد.

المباراة كانت متكافئة إلى حد كبير، ولكن مانشستر يونايتد تمكن من حسم النتيجة بفضل هدف حاسم في الشوط الثاني، مما منح الفريق أول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري.

يوم السبت كان حافلاً بالمباريات المهمة، حيث تمكن ليفربول من تحقيق فوز مهم خارج أرضه على إيپسويتش تاون بهدفين دون رد، ليبدأ الفريق الأحمر موسمه بقوة وثقة.

في مباراة أخرى، أثبت أرسنال جدارته بالفوز على ولفرهامبتون بهدفين نظيفين، ليؤكد الفريق اللندني طموحاته في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

من جانبه، قدم برايتون أداءً قوياً أمام إيفرتون وحقق فوزاً كبيراً بثلاثة أهداف نظيفة، مما يعكس طموحات الفريق في تقديم موسم قوي.

نيوكاسل يونايتد بدأ موسمه بانتصار صعب على ساوثمبتون بهدف وحيد، بينما انتهت مواجهة نوتنغهام فورست وبورنموث بالتعادل الإيجابي 1-1، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

في مواجهة أخرى، نجح أستون فيلا في قلب الطاولة على وست هام وتحقيق فوز مثير بهدفين مقابل هدف، ليعود فيلا بثلاث نقاط ثمينة من لندن.

وشهد يوم الأحد مباراة مثيرة بين برنتفورد وكريستال بالاس، حيث تمكن برنتفورد من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، في حين سقط تشلسي أمام مانشستر سيتي بهدفين دون رد في مواجهة قمة الجولة، ليبدأ السيتي موسمه بقوة ويحصد أول ثلاث نقاط.

واختتمت الجولة يوم الإثنين بتعادل مثير بين ليستر سيتي وتوتنهام بهدف لكل منهما، حيث قدم الفريقان مباراة قوية شهدت تبادلاً للهجمات والفرص، ليكتفيا في النهاية بتقاسم النقاط.

وبعد انتهاء الجولة الأولى، تصدرت الفرق الكبرى الترتيب مع بداية مبشرة للموسم الجديد.

ويترقب عشاق الدوري الإنجليزي ما ستسفر عنه الجولات المقبلة، حيث من المتوقع أن يستمر التشويق والإثارة في واحد من أقوى الدوريات في العالم.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الأولى:

المركز الأول: برايتون - 3 نقاط (فاز 3-0 على إيفرتون)

المركز الثاني: أرسنال - 3 نقاط (فاز 2-0 على ولفرهامبتون)

المركز الثالث: ليفربول - 3 نقاط (فاز 2-0 على إيپسويتش)

المركز الرابع: مانشستر سيتي - 3 نقاط (فاز 2-0 على تشلسي)

المركز الخامس: أستون فيلا - 3 نقاط (فاز 2-1 على وست هام)

المركز السادس: برنتفورد - 3 نقاط (فاز 2-1 على كريستال بالاس)

المركز السابع: مانشستر يونايتد - 3 نقاط (فاز 1-0 على فولهام)

المركز الثامن: نيوكاسل يونايتد - 3 نقاط (فاز 1-0 على ساوثمبتون)

المركز التاسع: بورنموث - 1 نقطة (تعادل 1-1 مع نوتنغهام فورست)

المركز العاشر: ليستر سيتي - 1 نقطة (تعادل 1-1 مع توتنهام)

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