رودريجو يواجه غضب جماهير ريال مدريد بعد رسالة مثيرة للجدل على «واتساب»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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في الأيام القليلة الماضية، اشتعلت حالة من الجدل في أوساط جماهير ريال مدريد بعد تداول رسالة غامضة من النجم البرازيلي رودريجو جوس، والتي أثارت ردود فعل واسعة بين مشجعي النادي.

الرسالة، التي تم إرسالها عبر قناة رودريجو الرسمية على تطبيق واتساب، جاءت عقب تعادل ريال مدريد مع مايوركا بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت الأحد 18 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

رودريجو، الذي سجل الهدف الوحيد لريال مدريد في تلك المباراة، أعرب في رسالته عن عدم الرضا بالنتيجة، وقال: "تكلموا يا شباب، نتيجة الأمس لم تكن ما أرادناه".

وأضاف اللاعب الشاب: "في الدوري الإسباني، أي نقطة تصنع الفارق في النهاية. أنا سعيد بالهدف ونمو الفريق، لكنهم تحدثوا الأسبوع الماضي عن الثلاثي الهجومي بيلينجهام، فينيسيوس، ومبابي، ولكن سيتيعن عليهم وضع حرف R لرودريجو في هذا الاختصار".

هذه الرسالة، التي تم حذفها بعد فترة قصيرة من نشرها، أثارت غضب الجماهير بسبب ما اعتبروه تلميحاً من رودريجو للمطالبة بمزيد من الاعتراف بمساهماته الهجومية إلى جانب زملائه الكبار في الفريق.

وازداد الأمر تعقيداً عندما أكد برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني الشهير أن الرسالة كانت حقيقية ولكنها لم تكن من كتابة رودريجو نفسه، بل من فريق التواصل الخاص به، وتم حذفها سريعاً بعد أن تم تفسيرها بشكل خاطئ.

جماهير ريال مدريد، التي تُعرف بشغفها وولائها الشديدين للفريق، لم تكن راضية عن هذه الرسالة، ورأى البعض فيها محاولة غير موفقة للتأكيد على أهمية رودريجو في تشكيلة الفريق.

هذا الجدل يأتي في وقت حساس للغاية، حيث إن ريال مدريد بدأ للتو موسمه الجديد ويسعى لتحقيق بداية قوية في منافسات الدوري الإسباني.

وفي ظل هذه الضجة، يستعد ريال مدريد لخوض مباراته المقبلة ضد بلد الوليد يوم الأحد 25 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليغا.

ستكون هذه المباراة فرصة للفريق لتعويض تعثره في الجولة الأولى، كما ستشكل اختباراً لرودريجو لإثبات نفسه على أرض الملعب وترك بصمة حقيقية، بعيداً عن الجدل الذي أثارته رسالته الأخيرة.

ستنتظر الجماهير بفارغ الصبر أداء رودريجو في المباراة المقبلة، وستتطلع لرؤية كيف سيتعامل النجم الشاب مع الضغط الناتج عن الجدل الأخير، وهل سيتمكن من تحقيق ما أراد التعبير عنه برسالته المثيرة للجدل.

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