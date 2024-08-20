قائد جديد لـ «الماكينات».. اعتزال جوندوجان يفتح باب المنافسة على شارة قيادة ألمانيا

المصدر: وكالات

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سيضطر يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، للبحث عن قائد جديد للفريق، عقب قرار إلكاي جوندوجان اعتزال اللعب دوليا أمس الاثنين.

وتم اختيار جوندوجان لحمل شارة قيادة منتخب ألمانيا قبل حوالي عام، حينما كان المدرب السابق هانزي فليك يتولى المسؤولية، ليحتفظ بها أيضا خلال حقبة ناجلسمان.

وحمل جوندوجان شارة القيادة في 19 مباراة، كان آخرها في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي اختتمت بألمانيا الشهر الماضي.

ويعتبر حارس المرمى المخضرم مانويل نوير، الذي تولى قيادة منتخب ألمانيا في 60 مباراة، أحد الخيارات المتاحة أمام ناجلسمان.

ويعد نوير ثاني أكثر اللاعبين حملا لشارة قيادة المنتخب الألماني بعد الأسطورة لوثر ماتيوس، الذي خاض 75 لقاء وهو قائدا للفريق على مدار مشواره الدولي الذي بلغ 150 مباراة.

ورغم ذلك، فإنه من غير الواضح ما إذا كان نوير /38 عاما/ سيواصل مشواره مع المنتخب الوطني بعد أمم أوروبا، لاسيما في ظل التكهنات التي ربطته مؤخرا بإمكانية إعلانه الاعتزال الدولي أيضا.

من المتوقع أن يتم اتخاذ عن القرار قبل أن يعلن ناجلسمان قائمة الفريق التي ستلعب أول جولتين من بطولة دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل.

ويعتبر جوشوا كيميتش خيارا محتملا أيضا، حيث كان لاعب بايرن ميونخ الألماني بالفعل أحد نواب جوندوجان في حمل شارة القيادة، علما بأنه يشارك بانتظام في القائمة الأساسية للفريق، الذي ارتدى شارة قيادته 8 مرات خلال مبارياته الدولية الـ 91.

ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة نظيره المجري في 7 أيلول/سبتمبر القادم، قبل أن يلعب ضد هولندا بعدها بثلاثة أيام في مرحلة المجموعات بدوري الأمم.

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