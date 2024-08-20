توتنهام يفتتح الموسم بتعادل محبط أمام ليستر العائد للبريميرليغ

المصدر: وكالات

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تعثر توتنهام أمام مضيفه ليستر سيتي العائد إلى أندية النخبة بتعادله معه 1-1، أمس الإثنين في ختام المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح توتنهام التسجيل عبر مدافعه الإسباني بيدرو بورو (29)، فيما أدرك المهاجم المخضرم جيمي فاردي قائد ليستر التعادل (58).

ورفع الهداف البالغ 37 عاما غلّته إلى 9 أهداف في الدوري في 17 مباراة خاضها أمام توتنهام.

ولعب المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا دور عراب عودة فريق الـ"فوكس" إلى أندية النخبة، قبل انتقاله إلى تشلسي حيث استهل مغامرته بخسارة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة 0-2 الأحد، في حين تقع على عاتق نظيره ستيف كوبر مسؤولية متابعة المسيرة واضعا نصب عينيه هدف إبقاء ليستر في الدوري الممتاز.

وعاد ليستر سيتي إلى بريميرليغ الذي توّج بلقبه في 2015-2016، بعد موسم واحد في دوري الدرجة الثانية (تشامبيونشيب) حقق خلاله اللقب.

وفشل توتنهام في رفع عدد انتصاراته على ليستر إلى 13 فوزا، في مبارياته الـ 22 الأخيرة بينهما، علما أن المواجهة الأخيرة قبل هذه المرحلة انتهت بفوز ليستر 4-1 في 11 شباط/فبراير 2023.

وفي حين زجّ كوبر بأفضل هداف للدوري عام 2020 المخضرم فاردي في خط الأمام، اعتمد الأسترالي أنج بوستيكوغلو مدرب تونتهام الذي قاده للمركز الخامس في موسمه الأول معه، على دومينيك سولانكي الوافد الجديد من بورنموث، إلى جانب النجم الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون وجيمس ماديسون.

-"أمسية مخيبة للآمال"-وفي حديثه لشبكة سكاي سبورتس، أقرّ بوستيكوغلو بـ “أمسية مخيبة للآمال"، بدأت بنوايا حسنة وانتهت بالخوف من الخسارة.

وتابع "الشوط الأول كان ممتازا، سيطرنا على المباراة لكننا أخطأنا أمام المرمى. الشيء ذاته تكرر في الشوط الثاني. بدأنا بشكل جيد وبمجرد أن سجل ليستر هدفا وقفت الجماهير خلفهم وفقدنا رباطة جأشنا".

على ملعب "كينغ باور ستاديوم"، نجح توتنهام في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف برغم صلابة دفاع ليستر، فعقب تحذير أولي بعد 6 دقائق من صافرة البداية مع كرة حولها الأوروغوياني رودريغو بنتاكور إلى جانب القائم وأبعدها النيجيري ويلفريد نديدي بصعوبة، افتتح المدافع بورو التسجيل للفريق الضيف بعدما انسلّ داخل المنطقة وتابع برأسه عرضية ماديسون داخل الشباك (29).

وكاد توتنهام يضاعف النتيجة بعد عرضية جديدة من ماديسون باتجاه الويلزي برينان جونسون الذي سدد بقدمه اليمنى بجانب المرمى (33).

وخالف ليستر المجريات في الشوط الثاني، إذ رغم ضغوطات توتنهام وتسديدة سولانكي التي أبعدها الحارس الدنماركي مادس هيرمانسن (55)، اقتنص هدف التعادل عبر رأسية قائده فاردي غير المراقب بعد عرضية من الغاني إيساهاكو فاتاوو من الجهة اليمنى (58).

ورمى ليستر بثقله لتوجيه ضربه قاضية لضيفه، فسدد نديدي كرة استقرت في الشباك الخارجية (67)، في حين تدخل الحارس الإيطالي غوليلمو فيكاريو أمام فاردي المنطلق بمفرده داخل المنطقة (71).

وتعرض توتنهام بعد دقيقة لضربة معنوية بإصابة بنتاكور في رأسه جراء احتكاك مع فاتاوو، فنُقل على حمّالة خارج الملعب بعد تدخل الطاقم الطبي (77).

وأجرى المدربان تغييرات عدة أبرزها خروج سون ودخول البرازيلي ريشارليسون من ناحية توتنهام (90+2)، الذي كاد يخطف هدف الفوز في الدقيقة التاسعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع إلا أن رأسيته مرت بمحاذاة القائم، ليبقى التعادل سيّد الموقف بين الفريقين.

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