الدوري الإسباني.. سورلوث ينقذ أتليتيكو من الهزيمة في مواجهة فياريال

المصدر: وكالات

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كافح أتليتيكو مدريد مرتين ليحصل على نقطة واحدة من تعادل مثير 2-2 مع فياريال في مباراته الافتتاحية للفريقين بالموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الاثنين.

ومنح المهاجم أرنو دانجوما التقدم لأصحاب الأرض بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 18 لكن أتليتيكو رد سريعا بتسديدة ماركوس يورينتي من هجمة مرتدة بعدها بدقيقتين.

وفشل حارس مرمى أتليتيكو يان أوبلاك في تشتيت كرة عرضية في الدقيقة 37 وأدى خطأه إلى ارتداد الكرة من ظهر قائد أتليتيكو كوكي ودخولها الشباك.

وأحرز المهاجم ألكسندر سورلوث، الذي خاض مباراته الأولى مع أتليتيكو بعد موسم رائع مع فياريال كهداف الفريق، هدف التعادل بضربة رأس قوية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول إثر تمريرة عرضية من بابلو باريوس من عند خط التماس الأيمن.

في ظل درجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف في لا سيراميكا على الساحل الشرقي لإسبانيا، تعامل الفريقان بشكل أسهل في الشوط الثاني وفقدت المباراة ايقاعها الشديد الذي شهدته في وقت مبكر.

ولم يسدد أي فريق على المرمى في الشوط الثاني، وأتيحت لبديل فياريال نيكولاس بيبي أفضل فرصة من ركلة حرة ارتدت من العارضة في الدقيقة 82.

وكانت البداية باهتة للمهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز الذي شارك كبديل في آخر 15 دقيقة لكن لم يكن لديه الوقت الكافي لإظهار سبب دفع أتليتيكو لمانشستر سيتي أكثر من 75 مليون يورو (83.15 مليون دولار) مقابل الحصول على خدماته.

وسيخوض أتليتيكو مباراته الأولى على أرضه يوم الأحد المقبل أمام مفاجأة الموسم الماضي جيرونا بينما سيلعب فياريال مباراته الثانية هذا الموسم أمام إشبيلية يوم الجمعة المقبل.

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