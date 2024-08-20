ليستر يضم سكيب مقابل 32 مليون دولار

المصدر: لندن - أ ف ب

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تعاقد نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أمس مع لاعب خط وسط توتنهام أوليفر سكيب في صفقة بلغت قيمتها 32 مليون دولار. ووافق لاعب الوسط البالغ 23 عاماً على عقد لمدة خمس سنوات مع النادي العائد حديثاً للدوري الممتاز الذي توّج بلقبه في موسم 2015 ـ 2016.

وعاد ليستر سيتي إلى البريميرليغ بعد موسم واحد في دوري الدرجة الثانية. وقال سكيب إن فرصة العمل مع ستيف كوبر مدرب ليستر سيتي، الذي أدار لاعب خط الوسط في تشكيلة الشباب مع منتخب «الأسود الثلاثة»، أقنعته بالانتقال إلى ملعب «كينغ باور».

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