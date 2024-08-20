تييري هنري يستقيل من تدريب الأولمبي الفرنسي

المصدر: باريس - أ ف ب

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ترك النجم السابق تييري هنري منصبه مدرباً للمنتخب الفرنسي الأولمبي بعد قيادته إلى الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية 2024، كما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أمس.وكشف الاتحاد المحلي للعبة بأن هنري بطل العالم مع منتخب بلاده كلاعب عام 1998، الذي كان مرتبطاً بعقد حتى يونيو 2025، اتخذ هذا القرار «لأسباب يزعم أنها شخصية بالنسبة إليه».وأضاف في بيان نقلاً عن هنري قوله «أود توجيه الشكر إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه فيليب ديالو الذي منحني هذه الفرصة الرائعة».

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