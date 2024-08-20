أوليفر كان: منتخب ألمانيا لن ينافس على لقب مونديال 2026

المصدر: برلين - د ب أ

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أكد حارس المرمى الأسطوري لمنتخب ألمانيا أوليفر كان، أن منتخب بلاده ليس بمقدوره المنافسة على لقب كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.وقال «كان» في مقابلة مع مجلة «كيكر شبورتس» أمس: «أنا متشكك» بشأن فرص ألمانيا في المنافسة على لقب مونديال 2026.

وبعد الخروج من دور الثمانية ليورو 2024 في ألمانيا هذا الصيف، أكد يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا أنه يتطلع للمنافسة على لقب كأس العالم بعد عامين.وأوضح كان: «فلوريان فيرتز وجمال موسيالا سيكونان قد تطورا بحلول ذلك الوقت، لكن مع نهاية حقبة توني كروس وإلكاي جوندوجان واستمرار لعب جوشوا كيميتش في الناحية اليمنى، هناك الكثير من علامات الاستفهام في خط الوسط».

وأشار الحارس السابق لبايرن ميونخ البالغ من العمر 55 عاماً «هناك أيضاً إمكانية للتطور في مركز الظهيرين».ويرى كان أن منتخب إسبانيا بطل يورو 2024 يتفوق على منتخب بلاده، لأنه علم لاعبيه فلسفة النجاح لسنوات عديدة ومن مراحل مبكرة.

ويعتقد كان أن الاستمرارية الرائعة التي جسدها مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي لسنوات مع مختلف فرق الشباب وأخيراً مع المنتخب الأول، لا يتم ممارستها بشكل منهجي في ألمانيا، موضحاً «ليس لدينا هذا التصور لمفهومنا الخاص بكرة القدم، يعتمد الأمر كثيراً على اللحظات الفردية وأفكار المدرب في موقع المسؤولية».

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