بوتافوغو يسحق فلامينغو ويتصدر الدوري البرازيلي

المصدر: ريو دي جانيرو - د ب أ

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فاز فريق بوتافوغو على ضيفه فلامينغو 4 - 1 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري البرازيلي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز جوفينتود على أتلتيكو باراناينسي 2 - 1.

وسجل أهداف بوتافوغو ماتيو بونتي في الدقيقة الثالثة وإيجور جيسوس في الدقيقة 54 وماتيوس مارتينس (هدفان) في الدقيقتين 84 والأخيرة من اللقاء. فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لفريق فلامينغو برونو هينريكي في الدقيقة 24.ورفع بوتافوغو رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فلامينغو عند 41 نقطة في المركز الرابع. وفي المباراة الثانية، فاز جوفينتود على أتلتيكو باراناينسي 2 - 1.

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