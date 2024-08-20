أنشيلوتي: الخلل الدفاعي سبب التعادل مع مايوركا

المصدر: مدريد - «أ. ف. ب»

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أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني عن عدم رضاه عن أداء فريقه في المباراة التي انتهت بتعادله مع مضيفه مايوركا 1-1 في مستهل حملة دفاعه عن لقب بطلاً للدوري الإسباني.وقال أنشيلوتي بعد المباراة «لسنا سعداء، كان بالإمكان أن نقدم أداء أفضل. لا أريد إيجاد الإعذار، كان يمكن أن نكون أفضل مع شخصية أقوى. لكن على العموم نستطيع أن نتعلم الكثير من هذه المباراة لأننا رأينا بوضوح أين يمكن أن نواجه مشكلات».

وألمح أنشيلوتي إلى الشق الدفاعي بقوله «لم نقم بعمل دفاعي جيد، واجهنا مشكلة في استعادة الكرة، الضغط على حامل الكرة في الفريق المنافس. عندما نتكلم عن الشق الدفاعي نتكلم على وجه الخصوص عن الالتزام الجماعي». وتابع «يتعين علينا إيجاد توازن أفضل على أرضية الملعب وبالتالي يجب أن ندافع بطريقة أفضل.

الموسم الماضي كنت سعيداً ببعض التعادلات لكن تعادل اليوم مختلفاً، كان يمكن أن نخسر المباراة». وختم «نحن فريق هجومي وبالتالي التوازن ضروري جداً». وكان أنشيلوتي أشرك التشكيلة ذاتها التي أحرزت الكأس السوبر الأوروبية منتصف الأسبوع الماضي بالفوز على أتالانتا الإيطالي 2 - 0 في وارسو لكن المردود لم يكن جيداً على الرغم من افتتاح التسجيل عبر البرازيلي رودريغو.

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