بينهم محمد صلاح.. اللاعبون الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل وأقوى مسابقة كرة قدم في العالم، وأنديته الأكثر سخاء وبذخاً على صفقات شراء اللاعبين مقارنة بنظيرتها تلك في الدوريات الأوروبية الأخرى.

وتبقى بطولة الدوري الإنجليزي حلماً يراود جميع اللاعبين من أنحاء العالم كافة، ليس لقوة المنافسة وجماهيريتها، بل لرواتبها المجزية، والتي تصل أحياناً إلى أرقام خرافية، إذ يتقاضى لاعبون أسبوعياً ما يتقاضاه رؤساء دول سنوياً.

وتالياً نستعرض قائمة اللاعبين العشرة الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024 – 2025، وفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، وضمت القائمة نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، الذي جاء رابعاً براتب أسبوعي قدره 455 ألف دولار.

(بالألف دولار أسبوعياً)

1 – كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 519

2 – إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 487



3 – كاسيميرو (مانشستر يونايتد) 455

4 – محمد صلاح (ليفربول) 455

5 – رومولو لوكاكو (تشيلسي) 422

6 – رحيم ستيرلينغ (تشيلسي) 422

7 – برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 390

8 – جاك غريليش (مانشستر يونايتد) 390

9 – بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 390

10 – ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 390

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز