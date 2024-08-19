الكشف عن موعد القرعة.. الاتحاد الآسيوي يستعد للنسخة الأولى من دوري التحدي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري التحدي الآسيوي للموسم الجديد 2024/2025، وهي البطولة التي تنطلق في نسختها الأولى هذا العام.

وأكد الاتحاد أن مراسم القرعة ستجري يوم الخميس المقبل في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور ممثلي الأندية المشاركة من جميع أنحاء القارة.

وتأتي هذه البطولة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز المنافسات الكروية على مستوى الأندية في آسيا، حيث ستكون هذه النسخة الأولى فرصة للأندية من الفئة الثالثة للمشاركة في منافسة قارية.

ووفقًا لبيان الاتحاد الآسيوي، فإن القرعة ستتم وفق نظام يضمن عدم وقوع فريقين من نفس الدولة في المجموعة ذاتها، كما سيتم استخدام برنامج قرعة متخصص لمنع أي تعارضات أو مواقف معقدة أثناء توزيع الفرق على المجموعات.

ستشهد البطولة مشاركة 18 فريقًا سيتم تقسيمهم إلى خمس مجموعات، ثلاث منها تضم أربعة أندية من منطقة الغرب، واثنتان تضم كل منهما ثلاثة أندية من منطقة الشرق.

ومن المقرر أن تقام منافسات دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وذلك خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024.

وتعد هذه البطولة منصة جديدة للعديد من الأندية لتحقيق الظهور القاري لأول مرة، مثل أركاداغ التركماني، وفالكونز المنغولي، وبارو من بوتان.

وسيتمكن ثمانية فرق من التأهل إلى الدور ربع النهائي: الفرق الثلاثة الأولى من مجموعات الغرب، بالإضافة إلى أفضل فريقين حاصلين على المركز الثاني، وأفضل فريقين من مجموعتي الشرق.

وستستمر المنافسات حتى الوصول إلى المباراة النهائية، التي من المقرر أن تقام 10 مايو 2025.

ستبدأ مواجهات ربع النهائي في مارس 2025، بينما ستقام مباريات الدور قبل النهائي في أبريل 2025 بنظام الذهاب والإياب.

وتعتبر بطولة دوري التحدي الآسيوي فرصة كبيرة للأندية الصاعدة في آسيا لتأكيد حضورها على الساحة القارية، وسيتابع عشاق كرة القدم في القارة بحماس ما ستسفر عنه قرعة البطولة وما ستقدمه الأندية المشاركة من أداء على مدار الموسم.

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